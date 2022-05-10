Шольца уличили в желании выменять у Кремля Балканы на Украину

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Новости Украины

Канцлер Германии Олаф Шольц хочет интегрировать все страны Западных Балкан в Евросоюз и подчинить их Германии, отдав России Украину.

Об этом пишет пастор Филадельфийской церкви Бога Джеральд Флёрри с своем журнале «The Trumpet», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Он приводит слова Шольца, сказанные на встрече с «премьер-министром» Косово Альбином Курти 4 мая. Канцлер заявил, что Западные Балканы принадлежат Европе, и все страны региона должны войти в ЕС.

«Не случайно, что Германия стала претендовать на Балканы во время вторжения России в Украину. Шольц отметил, что надеется добиться интеграции Балкан в ЕС “очень скоро”. Германия настаивает на том, чтобы взять Балканы под свою юрисдикцию. Хотя Украина также является частью Европы, Шольц не сказал, что она “очень скоро” станет членом ЕС. Германия своими действиями фактически продемонстрировала, что ее вполне устраивает то, что Россия поглощает Украину. Но когда речь заходит о Балканах, Германия поет совсем другую мелодию», – пишет Флёрри.

Он полагает, что страны региона не воспримут эту инициативу с восторгом, поскольку помнят зверства фашистской армии во время Второй Мировой войны. Также пастор возлагает на Германию ответственность за балканские войны 90-х годов прошлого века.

«Тогда Германии удалось заставить Америку и НАТО сделать всю грязную работу! Югославские войны, по данным Международного центра правосудия переходного периода, привели к гибели 140 000 человек. Германия стояла за этими событиями, вдохновляя беспорядки, которые привели к возможному военному вмешательству. Хорватия ясно знала, что ее восстание удалось благодаря Германии. В конце концов, они не пели “Danke NATO”! Они не пели “Danke America”! Они благодарили немцев, потому что немцы все это организовали!» – пишет г-н Флерри.

«Злейшим врагом» немцев на Балканах являются сербы, но по большей части их заставили замолчать, полагает он.

«Германия хочет Балканы; Россия хочет Украину. Может быть, эти двое договорились о сделке? Я считаю, что лидеры Германии, возможно, уже согласились на сделку с Россией, современный пакт Гитлера-Сталина, где Германия и Россия делят страны и активы между собой. Это соглашение позволит каждому из них обратить свой взор на другие цели. Любая такая сделка, которая могла быть заключена между Германией и Россией, является предвестником войны!», – вещал Флёрри.