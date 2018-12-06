Шоппинг по-харьковски: покупатель супермаркета напал с ножом на полисмена и был застрелен на месте

06.12.2018, Киев, Семен Дорошенко

Полицейский застрелил посетителя супермаркета Харькова после того, как тот нанес ему несколько ножевых ранений, передает корреспондент “ПолитНавигатора”.

Об этом сообщает пресс-служба полиции Харьковской области.

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ЧП произошло в супермаркете на улице Шевченко.

Отмечается, что молодой человек отказался платить за товар, охрана магазина вызвала полицейского взвода охраны объектов, который находился на службе в помещении этого заведения.

«Сотрудник полиции охраны подошел к посетителю, представился и предложил решить конфликт в рамках действующего законодательства и дождаться приезда наряда полиции. В служебном помещении гражданин вдруг набросился на полицейского охраны и нанес ему несколько ножевых ранений», — говорится в сообщении.

Полицейский в ответ на нападение использовал табельное огнестрельное оружие и ранил гражданина.

«Пострадавшие были доставлены в больницу. Ночью 24-летний мужчина скончался. Состояние здоровья 25-летнего работника полиции стабильное», — говорится в сообщении.