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Шоппинг по-харьковски: покупатель супермаркета напал с ножом на полисмена и был застрелен на месте
Полицейский застрелил посетителя супермаркета Харькова после того, как тот нанес ему несколько ножевых ранений, передает корреспондент “ПолитНавигатора”.
Об этом сообщает пресс-служба полиции Харьковской области.
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ЧП произошло в супермаркете на улице Шевченко.
Отмечается, что молодой человек отказался платить за товар, охрана магазина вызвала полицейского взвода охраны объектов, который находился на службе в помещении этого заведения.
«Сотрудник полиции охраны подошел к посетителю, представился и предложил решить конфликт в рамках действующего законодательства и дождаться приезда наряда полиции. В служебном помещении гражданин вдруг набросился на полицейского охраны и нанес ему несколько ножевых ранений», — говорится в сообщении.
Полицейский в ответ на нападение использовал табельное огнестрельное оружие и ранил гражданина.
Метки: перестрелка, полиция, супермаркет, Харьков
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