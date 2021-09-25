Шота Апхаидзе: Турки и англосаксы ведут игру против России, не доверяя друг другу

25.09.2021 18:52 (Мск), Москва, Алексей Топоров

Кто стоит за организациями, постоянно поднимающими тему липового «геноцида черкесов»? Едины ли Запад и Турция в поддержке сепаратизма и религиозного экстремизма внутри России? Получится ли у Реджепа Эрдогана реализовать проект Великого Турана?

Об этом и о многом другом корреспонденту «ПолитНавигатора» рассказал политолог, директор Центра исламских исследований Кавказа Шота Апхаидзе.

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П.Н.: Зачем турецкий президент Эрдоган сделал заявление о непризнании российского статуса Крыма перед визитом в РФ? Чего хочет подобным демаршем добиться Анкара?

Ш.А.: Слова Эрдогана – это имиджевое, популистское заявление, рассчитанное на то, чтобы создать образ некоего всемогущего султана, лидера, с которым считаются лидеры больших стран. Он хочет утвердить Турцию в статусе сверхдержавы, и одновременно позиционировать себя как отца всех тюркских народов, когда заявляет о каких-то эфемерных нарушениях прав крымских татар, и, по всей видимости, уже хочет представлять себя и как лидера всего исламского мира.

Помимо этого для Эрдогана это заявление – некий маневр перед визитом в Москву, он набивает себе цену, якобы начинает соперничать с Россией, дает понять, что он – сильный лидер, с которым нужно считаться. И надеется получить больше выгоды для себя в результате переговоров с Путиным.

Хотя, если смотреть, то в двусторонних российско-турецких отношениях он и так находится на выгодных позициях. То есть в экономическом, и политическом сегментах Турция больше выгоды получает от России, чем Россия от Турции: торговля, туризм, поставка вооружений в кредит, пустили их в Сирию, в Карабах, фактически турки получают все, и это игра в одни ворота.

И теперь он шантажирует Москву, чтобы получить еще какую-то сверхвыгоду. Параллельно он еще хочет свои внутренние турецкие проблемы перекрыть вот этим внешним фактором, показав своим гражданам, что Турция сильная, всемогущая страна, а на самом деле у него сложнейшая ситуация в стране, турецкая лира находится на историческом минимуме, его рейтинг падает, турецкая экономика находится в ужасной ситуации, оппозиция поддавливает – он уже фактически проиграл во всех крупных городах.

В Нальчике недавно завершился XIII Конгресс Международной черкесской ассоциации, что можно назвать мягкой силой России в черкесском вопросе, однако мы помним, о том, как в свое время международные черкесские организации пытались сорвать олимпиаду в Сочи. Предпринимаются ли ими, равно, как и организациями турок-месхетинцев, попытки столкнуть Турцию и Россию?

Сама по себе конференция, которая прошла в Нальчике – это позитивное мероприятие. Но интересное только в историческом, гуманитарном и культурных контекстах. А как политическое – не интересное совсем, поскольку мы придаем слишком много значения какому-то эфемерному вопросу. Никогда никакого геноцида черкесов на территории России не существовало, это все высосано из пальца, политическая авантюра, которая была придумана американцами и подхваченная недружественными государствами вокруг России.

Безусловно, Россия должна заниматься всеми этническими группами, живущими на ее территории, и с мигрантами, реализуя мягкую силу, это очень важно. Но если брать конкретно черкесский вопрос – то это однозначно искусственный вопрос. Разработанный, повторюсь, американскими плюс британскими спецслужбами.

Мы прекрасно помним, когда его начали активно поднимать: в 2004 и в 2005, а потом в 2008 годах, когда случилась августовская война, после чего Саакашвили создал антироссийский плацдарм в Закавказье, и американцы решили, что вот самое время начать раскручивать черкесский вопрос. США дали подачу, Саакашвили подхватил. Затем Фонд Джеймстауна начал создавать свои организации в Грузии, вокруг них объединились политики, научные сотрудники, кто-то из-за денег, кто-то из-за русофобии, а потом уже был создан Черкесский культурный фонд, и грузинский парламент, надеясь тем самым причинить хоть какой-то ущерб России, принял закон о никогда не существовавшем геноциде черкесского народа.

И эта тема поддерживается и по сей день, но уже не так активно, не только американскими и британскими спецслужбами, но и Турцией, причем последней – сильнее всех. И, например, лидер черкесской диаспоры США, который активничал на этом направлении, фактически жил в Турции с 2008 по 2012 годы, пока работал вышеупомянутый культурный фонд черкесов в Грузии, который фактически был террористической ячейкой, где готовили молодых людей с Северного Кавказа.

Мы помним братьев Царнаевых (организаторов теракта в ходе марафона в Бостоне – ред.), которых готовили там. Были еще Фонд Шота Руставели, который совместно с этим Черкесским культурным фондом и Фондом Джеймстауна осуществляли образовательные проекты для молодых людей с Северного Кавказа, которых поначалу обучали в Грузии, а потом увозили в Европу и США, ставя цель впоследствии вернуть их в Россию для осуществления различных провокаций, диверсий.

Эта программа работала очень активно, там же работали и израильские спецслужбы, Авраам Шмулевич (раввин, политик, один из активистов современного сионистского движения – ред.) до сих пор руководит подобным проектом, жестко отстаивая свою позицию по поводу того, что черкесский геноцид – одна из важнейших тем в международной политике, и Россия должна ответить за него. В целом, этот человек выступает за дезинтеграцию Российской Федерации, поддерживает сепаратизм и религиозный экстремизм на Северном Кавказе, чтобы в дальнейшем расшатать ситуацию на территории России.

И турецкие спецслужбы также продолжают подобную политику, с одной стороны позиционируя Турцию, как партнер России, с другой стороны, за спиной Москвы поддерживая все эти силы.

Вспоминая олимпиаду в Сочи, я прекрасно помню, что, работая на тот момент замдиректора Института Евразии в Грузии, мы вели работу над тем, чтобы аннулировать признание грузинским парламентом «геноцида черкесов». И разумные силы в Тбилиси не дали сорвать олимпиаду, отправили туда команду грузинских спортсменов.

Конечно, этот фактор – «геноцида черкесов», тогда использовался и продолжает использоваться с целью уничтожить имидж России, сконструировав из нее образ какого-то монстра.

Но турки-месхетинцы – сейчас более актуальная тема. Ее будирует сам Эрдоган, который манипулирует этим вопросом, потому что это огромная диаспора, и турецкому лидеру нужна поддержка, он обещает им вернуть территории бывшего Ахалцизского пашалыка – Южной Грузии и Аджарии, которые входили в состав Османской империи, заручается их поддержкой на выборах, и хочет расшатать ситуацию в Грузии. И такие организации турков-месхетинцев, такие как «Ватан» и прочие, которые существуют на территории России, тоже участвуют в этой эрдогановской афере.

Поэтому эти вопросы нужно изучать, ими нужно заниматься. Иначе, рано или поздно, нам придется столкнуться и даже вступить в бой с разнообразными пантюркистами, неоосманистами, которые угрожают безопасности всего региона, территориальной целостности России, Грузии, Армении и даже Азербайджана, потому как носители этих идей и Азербайджан не представляют, как отдельную страну, а только, как часть Великого Турана.

Насколько подобные организации являются самостоятельными, а насколько проводниками политики США и Великобритании?

Они не имеют никакой самостоятельности, поскольку это часть системы. В первую очередь их курируют британские спецслужбы, поскольку те имеют большой опыт работы с кавказскими этносами, начиная с 17 века, они-то и определяют повестку дня. Соответственно, у них и агентурная сеть, и резидентура более сильная, чем у Америки. Потом уже идут США.

Но они спонсируют такие организации, как движения тех же черкесов не напрямую, они осуществляют, если можно так сказать, косвенную политику финансирования данных организаций через различные НПО.

Возьмем для примера Грузию – там есть такая организация, как «Дом Кавказа», через него они и управляю частью подобных движений, есть американская организация USAID, тот же Фонд Джордж Сороса. Плюс некоторые активные движения Британское посольство спонсирует открыто.

Поэтому, повторюсь, там нет никакой самостоятельности, есть зависимость от западных спецслужб, и как раз они управляют всем. И, конечно же, офицеры американской и британской разведок общаются с лидерами таких организаций напрямую, часто приезжают в Грузию, в Турцию, встречаются, инструктируют и определяют дальнейшие планы.

Имеют ли они влияние не только на геополитическую обстановку в регионе, но и на внутрироссийскую повестку? Можно ли на их счет записать ликвидацию памятника русским воинам в Адлере, по требованию черкесских организаций, а также последовавшие вслед за этим попытки сноса памятника Ермолову?

Безусловно, их действия очень сильно влияют и на ситуацию внутри России. Под внешним управлением идет целенаправленное стирание и переписывание истории, демонизация воинов, которые во времена царской России вошли на Кавказ, и создается образ тиранов, убийц. А на самом-то деле история была совсем другой, мы прекрасно понимаем, что искажаются факторы и делается это внешними авторами.

Снос памятника в Адлере и попытки демонтажа памятника генералу Ермолову – это просто недопустимо, потому что даже в колониальных странах Африки и Азии не сносят памятники, понимая, что это часть истории. А, тем более, здесь, на территории Российской Федерации, где никогда не существовало никакого колониализма, никто никого не истреблял, все северокавказские этносы, которые хотели жить мирно в составе Российской Империи, получали внутреннее самоуправление, их уравнивали в правах с русским населением, требуя взамен лояльности и прекращения разбойных набегов и бандитизма.

Поэтому сносить памятники таким светлым русским людям, которые осваивали Кавказ, ни в коем случае недопустимо, просто не хватает правильной информации в публичном доступе, не хватает работы с людьми, не хватает культурно-гуманитарных проектов. Нужно работать в этом направлении.

Насколько сама Турция заинтересована в существовании подобных организаций, и идут ли в этом плане ее устремления в фарватере интересов США или Великобритании, либо же в какой-то степени противоречат им?

Турция заинтересована в них, даже очень заинтересована. Турецкая политика формировалась на протяжении веков, и со времен Османской империи не меняется, мы сегодня видим, что турки по-прежнему претендуют на бывшие османские территории. Соответственно Кавказ, побережье Черного моря, Прикубанье также входят в эту зону.

Американцы и британцы думают, что они используют турок для того, чтобы расшатать Россию, а турки – наоборот – считают, что они используют ресурсы британской и американской поддержки политической, финансовой для решения собственных геополитических интересов, полагая, что вышеназванные территории в итоге достанутся им. И против России они выступают вместе, при этом, не доверяя друг другу.

Если гипотетически представить, что у США и Турции произойдет конфликт, схожий с тем, что был у них в правление Трампа, то чью сторону тогда возьмут организации черкесов и турок-месхетинцев?

Если произойдет такой конфликт, то он не будет проецироваться на эти организации. Здесь есть определенная логика. Они прикреплены к Турции, потому что присутствует религиозный фактор, и этнический факторы. И у них больше общего с турками. Но они и понимают, что без международной поддержки, без США, Великобритании и ЕС – они не более чем фикция, и никто к ним прислушиваться не будет. И если Запад захочет забыть про них, то их никто не будет вспоминать, они никому не будут нужны.

Поэтому в случае очередной напряженности между Вашингтоном и Анкарой они ничью сторону занимать не будут.

Если спрогнозировать выход США из Сирии, аналогичный афганскому, каковы, на твой взгляд, будут дальнейшие действия Турции на территории этой страны?

По сути, если это произойдет, то должна будет выйти оттуда и Турция, поскольку она в сирийском конфликте, по сути, страна – оккупант. Оккупант, который нарушает территориальную целостность Сирии, вводит туда войска, и его никто туда не приглашал. Анкара вошла якобы для защиты туркоманов, тюркоязычного населения, что, конечно же, бред. И, если Турция выйдет из Сирии, хуже однозначно не будет, российские войска совместно с сирийскими вооруженными силами вполне способны обеспечить там относительный порядок. В то время как сегодняшнее присутствие Турции в Сирии вносит больше негатива, чем позитива, никакую мирную жизнь туда они не принесли, и не обеспечивают там никакую безопасность, напротив, они несут угрозу.

Какова на твой взгляд жизнеспособность туранского проекта Анкары и несет ли он в случае своей реализации угрозу для России?

Если честно, то этот проект – утопия. Если в долгосрочной перспективе проанализировать насколько это реальный проект, в таком виде, в каком его представляет Эрдоган, то становится понятно, что его просто невозможно осуществить. Потому что тогда Турции придется уничтожить региональные державы, прежде всего Китай, Россию, Иран, Казахстана, который вряд ли согласиться во благо Турана ликвидировать свою государственность.

Но создание такого геополитического монстра, как Туран – это сложнейший процесс, и он несет определенные риски для России. Пока Эрдоган удовлетворяет свои амбиции, будут развиваться негативные процессы, в том числе, и на российской территории, потому как здесь проживает очень много тюркоязычного населения. И могут идти спекуляции на национальном духе, истории крымских татар, казанских татар, башкир.

Здесь опасно не то, что идет процесс создания некоего Турана, а те тенденции, которые породит этот процесс. И уже совсем не важно, получится у Эрдогана или не получится создать тюркскую мега-империю, важно, что его старания будут бить по безопасности России, даже если все процессы будут происходить не у нас, а в соседних странах – они все равно спровоцируют региональную дезинтеграцию, религиозный и этнический экстремизм.