Шота Апхаидзе: Угроза майдана в Грузии более чем реальна

Победа «Грузинской мечты» на состоявшихся в субботу выборах – на самом деле не полная, так как она не имеет союзников в новом парламенте и не может теперь полностью определять политику страны, так как прошли ещё и прозападные силы, которые получили почти 37% голосов.

Таким образом, угроза нового майдана при участии Запада не только не снята, а лишь усилилась.

О непростой ситуации в Грузии после прошедших парламентских выборов рассказал «ПолитНавигатору» директор «Центра исламских исследований Кавказа» Шота Апхаидзе. По сути, его прогноз о том, что радикальная оппозиция получит представительство в 40-45 процентов полностью оправдался. И нынешнее положение, по его мнению, связано с непоследовательной политикой самой «Грузинской мечты», которая, с одной стороны, отсекает от себя консерваторов и традиционалистов, а с другой, потворствует радикальным либералам своими заявлениями о желании непременно войти в ЕС, несмотря на антигрузинские действия Запада.

ПН: Насколько убедительна победа и вообще насколько удобна новая конфигурация в парламенте для власти?

Ш.А: Конфигурация не радует, если честно говорить. Консервативная, традиционная, православная оппозиция не вошла в парламент. То есть Иванишвили не дал им возможности войти в парламент, потому что созданы были такие условия, так как они конкуренты ему на этой платформе.

Поэтому он их убрал, а для того, чтобы угодить Западу, широко открыл двери деструктивной оппозиции, чтобы она потом не упрекала в том, что их не пустили в парламент. 35 — 37 процентов — это огромная цифра и фактически половина парламента. А это оппозиция ультралиберальная, реакционная, если можно так сказать.

Недавно смотрел официальные страницы Госдепа и посольства Америки в Грузии и там уже опубликованы заявления о том, что выборы прошли с нарушениями, что Грузия сворачивает с пути евроатлантизации и демократизации, и что власти должны провести расследование и аннулировать результаты голосования. То есть они всё равно не признали выборы, так как они хотели именно полной победы оппозиции, и такой расклад никого не устраивает.

Но с такой конфигурацией, если грузинский парламент будет работать, то конституционного большинства не будет у Иванишвили. Возможно, он этого и хотел, чтобы с себя снять обязательства, которые он обещал выполнить. В частности, когда он говорил о проведении самостоятельной суверенной политики и о принятии законов, то сейчас все эти законы будут аннулированы, потому что у «Грузинской мечты» нет абсолютного большинства.

ПН: Нет ли угрозы, что после зачистки консерваторов у «Мечты» не будет союзной силы, кто сможет контролировать власть, удерживать ее от виляний в сторону Запада?

Ш.А: Не знаю, кто теперь будет сотрудничать с «Грузинской мечтой» при такой конфигурации, по моему мнению, никто. Ни одна из тех партий, если Георгий Гахария по каким-то стратегическим вопросам не будет с ними о чем-то договариваться. То есть союзников у «Грузинской мечты» в парламенте не будет.

ПН: Насколько велика угроза Майдана? Какие настроения у силовиков?

Ш.А: Угроза майдана реальна, почему бы нет? Потому что есть ресурс, и вы же видели, что он есть. 37 процентов поддерживают оппозицию. Разве этого мало? Это почти половина страны, но это не говорит о том, что все они будут стрелять и кидать камни. Конечно, нет. Но если их будет даже 15 — 20 процентов, то они могут поменять политическую погоду в стране. В руководстве силовых структур в принципе всё окружение Иванишвили. Соответственно, они конечно же не будут его прямо так продавать и предавать, но если начнётся такое, то умирать за него никто не будет.

ПН: Много ли там сочувствующих Зурабишвили? Есть ли шансы ее сместить? А кто ее сможет заменить?

Ш.А: Я думаю, что смена Зурабишвили ничего не поменяет, и не важно, будет ли она президентом или нет. Кому она вообще сдалась?

ПН: Чем может помочь Россия? Или только наблюдать и не вмешиваться? Но правильно ли это в условиях, когда Запад действует открыто и нагло?

Ш.А: Что касается России, то она не поможет. И как сейчас Россия поможет, если сам Иванишвили не может принимать правильные решения? В первую очередь, руководство страны себе должны помочь. А если глобальное что-то там начнётся и будет угроза региональной войны… имеется в виду будет гражданская война, ну тогда можно будет решать каким образом может международное сообщество, в том числе Россия, вмешаться в данный процесс.

Знаете, почему Запад действует так нагло и открыто? Потому что Грузия позволяет! Часть деструктивной оппозиции… они же полностью готовятся к этому и подручные их, а «Грузинская мечта» им позволяет, когда они заявляют о том, что да, мы войдём в Европу, но войдём с честью. Имеется в виду, за что тогда борьба идёт? Они гадят нам на голову, а мы всё равно туда лезем! Вот, зачем, кому это надо?!