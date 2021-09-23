«Шоу и кэш в туалетах Рады». Рада приняла закон об олигархах

23.09.2021 16:35 (Мск), Киев, Вадим Москаленко

Новости Украины

Украинский парламент принял во втором чтении и в целом законопроект «Об олигархах», согласно которому основным борцом с олигархами станет СНБО.

Соответствующее решение было принято в ходе пленарного заседания Верховной рады, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube, канал в Viber, Яндекс.Новости и Google Новости.

Согласно законопроекту №5599, именно СНБО будет принимать решение о признании физических лиц олигархами и введении их в специальный реестр.

В документе также указываются «признаки олигарха» – участие в политической жизни, влияние на СМИ, и владения субъектами хозяйствования, которые занимают монопольное положение на рынке. Общая стоимость его активов должна превышать 1 миллион прожиточных минимумов (на данный момент эта сумма составляет около 85 миллионов долларов).

Предложенный законопроект запрещает лицам, признанным олигархами, финансировать политические партии и фонды кандидатов, политическую агитацию и митинги, быть покупателем в процессе приватизации объектов большой приватизации.

С резкой критикой законопроекта выступил депутат от «Слуги народа» Михаил Лаба.

«Мы видим очередное шоу. Сегодня телезрители украинских каналов увидят, кто такие олигархи на самом деле, кто блокирует все эти вещи. Если вы хотите в одном созыве заблокировать эти нормы, а во втором не давать это сделать, то давайте о демократии и парламентаризм. Если у вас есть этика моральная депутатская, то тогда то, что вы делаете сегодня, вас не украшает уважаемые коллеги», – сказал он.

В свою очередь, депутат от «Европейской солидарности» Ирина Геращенко выразила мнение, что с помощью этого законопроекта Владимир Зеленский пытается пойти по пути своих российского и белорусского коллег.

«Парламент – не место для дискуссий. Помните, чья это цитата? Грызлова, РФ. А помните, с чего в двухтысячных начали свой президентский путь Путин и Лукашенко? С борьбы с коррупцией и с олигархами, только они это возглавили. И на самом деле сегодня путём Путина и Лукашенко идёт ваша политическая команда», – сказала она.

«Мы требуем нашему украинскому народу донести правду о том, что в этом законе есть одна возможность прибрать медиа активы, и вы сейчас возвращаетесь во времена Янукович, когда появились новые олигархи – курченки. Здесь уже полфракции – курченки. А в офисе президента другая полфракции курченко сидит, которая зарабатывает на «великом воровстве», ваш антимонопольный комитет не останавливает эти монополии, ваш антимонопольный комитет не останавливает олигархов», – добавила Геращенко.

После чего в ходе голосования документ поддержали 279 парламентариев при необходимом минимуме в 226 голосов. Законопроект был одобрен во втором чтении и в целом. Теперь он отправится на подпись президента Украины Владимира Зеленского.

По мнению депутата Антона Полякова, данный законопроект только увеличит количество коррупции во властных структурах.

«Прямо сейчас, после голосования законопроекта по деолигархизации, количество кэша, передаваемого в мужских и женских туалетах парламента, хватило бы на годовой бюджет небольшого областного центра. «Борьба» с олигархами, она такая, дорогостоящая», – написал он в соцсети.