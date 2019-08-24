Шоу «незалежности»: Зеленский ругает Россию и воспевает боевиков

24.08.2019, Киев, Максим Карпенко

На Украине сегодня отмечают 28-ю годовщину объявления «дня независимости». Традиционно главные торжества проходят на Майдане в Киеве. На этот раз за сценарий отвечал известный клипмейкер Алан Бадоев. В итоге получилось больше шоу, меньше визуального милитаризма, однако акценты остались прежние – Владимир Зеленский в своих речах по-прежнему воспевал боевиков Евромайдана и АТО, обещал вернуть потерянные территории, а также критиковал Россию.

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Как передает корреспондент «ПолитНавигатора», открывая официальную часть, глава государства с супругой Еленой прошел вдоль мемориала «героев Небесной сотни» на бывшей улице Институтской, возложил цветы к памятнику и спустился к Майдану независимости.

По пути были расставлены инсталляции – выкрашенные в белый цвет щиты, которыми были оснащены сотрудники расформированного «Беркута» во время боев на Майдане. Во время прохода Зеленского дети оставляли отпечатки своих ладоней на этих щитах.

Перед самим Майданом была установлена машина с водометом, который применяли против боевиков в 2014-м году. Ее тоже покрасили в «мирный» белый цвет.

На фоне все это время играли разные вариации гимна Украины, а также звонили колокола.

Зеленский уточнил, что место начала церемонии выбрано не случайно.

«Мы начинаем День независимости Украины с места, где именно ради сохранения нашей независимости лучшие сыны и дочки Украины отдали свою жизнь, свое будущее. Ради нашего. Сегодня наше будущее говорит им всем «Спасибо». Вечная память погибшим… На нашу землю пришла война, которую мы встретили всей Украиной. И тут «всей Украиной» – это не просто художественный прием, потому что в прямом смысле слова мы всей страной собирали на бронежилет, медикаменты, тепловизоры… Тогда мы родились во второй раз, как страна, как общество, объединились, собрались. Это забытое чувство, кода ты гордишься своей родиной. Именно потому тут собралась гордость Украины. В первую очередь, это наши воины – те, кто защищал и сейчас защищает нашу землю, это семьи военных – те, кто потерял отца, сына, мужа или брата, сестру. Это волонтеры – те, кто помогает, иногда отдавая последнее. Тут также те, кто учит и те, кто спасает жизни», – сказал он.

Зеленский также сообщил, что учредил день памяти погибших боевиков, который теперь будут ежегодно отмечать 29 августа.

Примечательно, что на ВИП-трибуне были всего три экс-президента Украины – Леонид Кравчук, Леонид Кучма и Виктор Ющенко. По понятным причинам отсутствовал Виктор Янукович – его нет на Украине. А вот Петр Порошенко, похоже, принципиально отказался прийти на шоу Зеленского.

«Из пяти предыдущих президентов на трибуне присутствуют трое. Кворум есть. Петр Алексеевич отсутствует. Глупый, как по мне, поступок. Не к Зеленскому неуважение, нет. По протоколу, его обязаны были пригласить. Не думаю, что эту норму нарушили», – отметила в своем блоге журналистка Соня Кошкина.

Она также подчеркнула, что во время прохода Зеленского из толпы присутствующих слышны были крики «Ганьба»: «Не знаю, слышно ли было в трансляции, но начало выступления Зеленского пытались перебить криками «Ганьба», доносившимися – довольно громко – со стороны Главпочтампа. Продолжалось минуты полторы».

Выступая с трибуны, Зеленский в лучших традициях своего предшественника Ющенко начал записывать в герои украинского проекта исторических деятелей времен Руси, Российской империи и Советского Союза.

«Не совсем верно говорить, что Украине 28 лет, ведь до 91-го года мы успели немало. Состоялось Крещение Киевской Руси, Иван Федоров выдал во Львове «Апостол», основана Киево-Могилянская академия, казаки во главе с Богданом Хмельницким и Иваном Сирко покорили крепость Дюнкерк, на свет появилась Конституция Филиппа Орлика. Украина была одной из основательниц ООН, а Сергей Королев сделал весомый вклад в покорение человечеством космоса. Это лишь несколько очень важных событий из яркой истории нашей одновременно многовековой и молодой страны», – объявил Зеленский.

Далее он предъявил претензии на российский Крым и потребовал от России вернуть Донецк и Луганск под контроль Киева.

«Для тех, кто не понимает сегодняшнюю боль украинцев, я объясню очень просто, доступным языком. Представьте, что, например, сосед отобрал у вас двоих детей. Первого ребенка просто похитил. Ему выдали новое свидетельство о рождении, а потом говорит: «А мы не забирали вашего ребенка, он сам захотел жить с нами. Ну и что, что под дулом автоматов. Это его желание и вообще кто сказал, что это ваш ребенок. Он испокон веков был нашим. Вы не волнуйтесь, ей здесь будет лучше, у нас прекрасный приют возле моря под солнышком».

И вот, прошло пять лет, и те, кто был так обеспокоен, говорит: «Все нормально, ребенок по вам уже не плачет. И вообще, не сильно он на вас и похож». Почему они так говорят? Потому, что это не их ребенок.

А второго вашего ребенка закрыли в детской комнате и поставили вооруженную охрану. Вам говорят: «Какая охрана, там никого нет». И вы слышите, как тут, рядом, за стеной ваш ребенок плачет, но вы не можете туда зайти.

Каждый день у каждого из нас разрывается сердце. И любые победы и достижения неполноценны, потому что наша семья неполная. Но настанет день, и мы обязательно соберемся вместе, потому что голос родной крови победит», – заявил Зеленский.