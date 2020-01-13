Шоу продолжается: Боевики Авакова вновь выходят на улицы Киева
На Украине после новогодних праздников возобновляются акции протеста против продажи черноземов иностранным корпорациям, которую лоббируют «соросята» из окружения Владимира Зеленского.
Новые митинги протеста анонсировали боевики «Национального корпуса» – акции пройдут под стенами Верховной Рады Украины 14-16 января. Об этом на пресс-конференции в Киеве заявил представитель «Нацкорпуса» Сергей Тамарин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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Напомним, что незадолго до нового года акции протеста в центре Киева привели к столкновениям боевиков с полицией. Парадоксальным в этой ситуации было то, что «Нацкорпус» считается подконтрольным министру МВД Арсену Авакову. Наблюдатели выдвигали версии, что, тем самым, министр показывает свою значимость и недопустимость отставки, давит на конкурирующие кланы в окружении Владимира Зеленского. По другой версии, беспорядки были специально организованы, чтобы у киевской верхушки появился повод объяснить кураторам с Запада, почему следует отложить открытие рынка земли.
«Когда мы в 2014 году шли защищать землю от внешнего врага, мы понимали, что рано или поздно нам придется защищать ее от внутреннего врага. Сейчас внутренний враг – это тот, кто хочет распродать, другими словами – разбазарить украинскую землю. Разбазарить ее за бесценок…
Сейчас около 45 млн га земли не учтены. Это около 10% всех земель аграрного назначения. Мы считаем, что, перед тем, как открывать рынок земли и вообще говорить на эту тему ,надо провести полноценный аудит этих земель…
Понимая количество можно рассчитать их стоимость. Сейчас стоимость – 1,5 тысяч долларов за гектар, что в десятки раз меньше, чем в соседней Польше не говоря уже о Западной Европе, где гектар стоит 40-80 тысяч долларов.
Мы требуем, чтобы президент выполнил свои обещания и услышал людей», – сказал Тамарин.
Спасибо!
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