Шоу закончилось: «Правосечку», обвиняемую в убийстве Шеремета, отпустили из СИЗО

23.01.2020, Киев, Михаил Рябов

Апелляционный суд Киева освободил из СИЗО и перевел под домашний арест нацистку «Правого сектора» Инну «Пуму» Грищенко, которая вместе со своим мужем – «киборгом» Владиславом проходят как одни из главных координаторов банды, осуществившей убийство журналиста Павла Шеремета.

Об этом сообщила адвокат Грищенко Алена Помазановская, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Пума» вместе со своим супругом попалась на неудачной попытке подрыва авто бизнесмена на Западной Украине. Устройство оказалось аналогичным тому, с помощью которого ликвидировали Шеремета.

Подельников Грищенко нашли по фотографиям в соцсетях. Они, в частности, позировали у подорванных опор электропередач на границе с Крымом.

Со своим мужем «Пума» познакомилась, будучи надсмотрщицей в исправительной колононии.

«Она ещё со времён службы в Бучанской исправительной колонии имела нездоровую тягу к осужденным, имея психическую патологию. Как раз за неформальные отношения с «контингентом» ей и пришлось уйти оттуда. Напомним, что обвиняемый вместе с ней ее муж, ветеран АТО Владислав Грищенко был семикратно судим», – такие данные публиковал на своей странице в фейсбук экс-депутат Верховной рады Александр Онищенко.

Интересно, что когда МВД Украины рапортовало о поимке банды киллеров Шеремета, «Пума» фигурировала там как одна из главных координаторов преступного сообщества.

Полиция также обнародовало запись прослушки, где Грищенко обсуждает с подельницей и подругой экс-боевиком нацбата «Донбасс» Юлией Кузьменко планы по громкому убийству в Киеве, которое бы взорвало обстановку с целью свержения власти.

Как признали сотрудники МВД, Инна «Пума» Грищенко за время деятельности в зоне АТО обзавелась несколькими машинами и квартирами. От оценки метода обогащения на брифинге силовики отказались, упомянув лишь, что он был «циничным».