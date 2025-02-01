Шоу Зеленского закончилось. Король оказался голый – Луценко

Вадим Москаленко.  
01.02.2025 12:53
  (Мск) , Киев
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Дзен, Политика, Украина


Запад устал от фантастических планов Владимира Зеленского.

Об этом на канале экс-спикера запрещённого в РФ «Правого сектора» Борислава Березы заявил участвовавший в боевых действиях в составе ВСУ экс-генпрокурор и бывший глава МВД Украины Юрий Луценко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Запад устал от фантастических планов Владимира Зеленского. Об этом на канале экс-спикера запрещённого в РФ...

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«Сначала Зеленский переносил второй «Саммит мира», потом о нём забыли, появился «план победы», потом «план стойкости». И где это всё? Зеленский живёт в сериале и не может понять, почему это не работает.  И только сейчас до него дошло, что страна живёт благодаря ВСУ, а не благодаря всей этой буйной фантазии и пиар-эффектам, которые он продуцировал всё это время», – сказал Луценко.

Он подчеркнул, что польза от шоуменских талантов Зеленского давно себя исчерпала.

«Уже в 2022 году эта роль исчерпала себя, и в 2023 продолжение сериала приводило если не к катастрофам вроде «фортець» Бахмута, то к просто к пузырям большого ничто. Наши союзники и друзья устали от этого. Да и весь мир. И Украина тоже. И поэтому король голый, ему нечего предложить украинцам и миру. С приходом Трампа это стало очевидно», – добавил экс-генпрокурор.

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