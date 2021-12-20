Шоумен Мухарский призвал к физическому насилию над русскоязычными

20.12.2021  11:40 (Мск), Киев,
Максим Карпенко.  
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Дзен, дискриминация, Политика, Украина
Новости Украины

Сознательный переход украинцев на русский язык должен караться физическим или как минимум моральным насилием над ними.

Об этом в эфире телеканала «Прямой» заявил украинский шоумен-русофоб Антон Мухарский, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Сознательный переход украинцев на русский язык должен караться физическим или как минимум моральным насилием...

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По мнению Мухарского, в Киеве коренные жители говорят на украинском, а русским пользуются лишь «понаехавшие из провинции».

«Коренные киевляне, настоящие, в моем окружении уже почти все, по крайней мере в общении со мной, переходят на украинский. И в публичном пространстве пытаются использовать украинский, чтобы обозначать Киев как украинский город. А всякие люди, которые понаехали и, вроде бы, лет 15 – 20 прожили в Киеве и уже ассоциируют себя с коренными киевлянами, но находясь в парадигме Русского мира – таких много. Например, на телевидении, на канале «Наш» или всякие такие люди из провинции, они: «Че там украинский, это село, это рагули», – сказал русофоб.

«То есть такой русский язык – это признак провинциальности, однозначно, в Киеве. А про сознательную русскоязычность я уже не говорю. Сознательная русскоязычность – это четкий признак Русского мира. Вот с такими нужно вести суровую украинизацию аж до физического насилия. Шучу, ладно, не физического, морального точно», – заявил Мухарский.

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