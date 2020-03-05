Шоумен Зеленский надумал сшивать Франкенштейна по живому – на примере Одессы

05.03.2020, Одесса, Татьяна Геращенко

Депутаты Одесского областного совета сняли с повестки сессии вопрос об установке памятника жертвам трагедии 2 мая.

Это, напомню, было сделано по инициативе губернатора области Максима Куцего.

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А протестный антураж – а ля «кого не сожгли, тех дожжем» создали националисты во главе с альтернативно одаренным ватажком южного филиала Института национальной памяти Сергеем Гуцалюком — тем самым, который недавно обратился в правоохранительные органы с требованием наказать ветер, поваливший флагшток у Дома профсоюзов. Ну не смог губернатор перед таким трезвомыслящим гражданином устоять — харизма.

Вообще, 2 мая — страшный сон и нынешнего, и всех будущих одесских губернаторов. Я не про совесть. Они же – как дети, которые боятся спасть в темноте: то пальто на вешалке монстром померещится, то штора привидением обернется. Но если крепко зажмурить глаза, монстры исчезнут.

Так все одесские губернаторы и думают (и делают), открещиваясь от одесской Хатыни. Но потом что-то у них, все-таки, начинает чесаться: «Як нэвдобно получилось… Я ж вот это мужик крэмэзный, с галстуком… Надо сделать так, чтобы типа мне и не из Киева напели, и не ряженые патриоты убедили — заявлю какую-то чушь от себя». Как правило, непонятную, в духе Голохвастого про «очень и очень».

И Куцый объяснил у себя в Фейсбуке, почему упомянутый памятник Одессе не нужен: «…прошу не раскалывать общество и не делать политические шоу. Сейчас объединение всей страны от юга на север, с запада на восток — является нашей национальной идеей. Президент Владимир Зеленский намерен «сшить страну». Его программа касается как инфраструктурных проектов, таких как — строительство дорог, школ и больниц, так и общественной части. Мы все — украинцы. И мы должны объединяться».

Весьма странно в контексте отвергнутой темы о памятнике прочиталось определение «шоу» — то же самое, что похоронную процессию шоу обозвать. Или это все же о националистах? Которые хоть и одеты по военному, но вместо того, чтобы демонстрировать протезы голов и орать на «врага» в АТО, буднично орут на сессиях Одесского облсовета. Впрочем, эту версию сразу откинем: обидеть патриота, все равно как котенка — нельзя.

И, тем не менее, провалив идею с памятником, депутаты все же приняли обращение к президенту и генеральному прокурору Украины с требованием провести расследование (через шесть лет!) страшных событий 2 мая. За – проголосовали 49 депутатов, против — 35. То есть не согласными оказались 35 выродков, которым не нужна ни правда, ни полуправда — они давно определились, что сепаров сожгли правильно, и что 2 мая в Одессе был остановлен русский мир (будем считать их выразителями мнений тех самых, которые ведут с органами диалоги о ветре). А 49, условно говоря, представляют «сожженных сепаров».

И это все у Куцего под носом, на его глазах. В связи с чем вопрос: так кого там собрался сшивать Зеленский? Разлагающегося Франкенштейна? Заболтав расследование чудовищной одесской трагедии бутафорскими (как и принято в сериалах) дорогами, школами и больницами? «Украину едыну»?.. Вот прямо, вообще, а даже не в рамках одного красноречивого сессионного зала! Утопия.

А ведь большой путь начинается с малого — например, с выведения из здания обладминистрации сумасшедших в острой фазе. Так и этого не могут, хотя на дороги и школы замахиваются.

А впрочем, это же «одвична украйынська традыция»: голос здравого смысла — сжечь, коронавирус — забить соседа камнями и спеть гимн, очевидный и полярный раскол мнений — пришить к голове ..опу. Так победим!