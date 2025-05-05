Шоумен Зеленский напомнил о Пражском восстании, пугая чехов «московскими танками»

Вадим Москаленко.  
05.05.2025 18:40
  (Мск) , Киев
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Дзен, ЕС, Политика, Украина


Десятилетиями «московские танки» под разными флагами угнетали Европу.

Об этом на брифинге в Праге заявил утративший легитимность президент Украины Владимир Зеленский, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Десятилетиями «московские танки» под разными флагами угнетали Европу. Об этом на брифинге в Праге...

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«В этой войне речь идёт о свободе многих наций, не только Украины. На московских танках могут изменяться флаги, может, что-то после Путина на флагах нарисуют, но не изменяется желание Москвы контролировать другие народы в Европе, которое управляет их танками на протяжении десятилетий. Символична наша встреча именно сегодня, в годовщину Пражского восстания», – вещал Зеленский.

«Я проинформировал наших чешских друзей о наших действиях на поле боя. Также мы обговорили отказ России от длительного прекращения огня, обсудили необходимость дальнейшего давления на Россию, прежде всего, санкций. Санкции против России за войну должны оставаться и постоянно усиливаться», – подчеркнул «просроченный».

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