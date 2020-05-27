27.05.2020, Киев, Игорь Петров
 
Выборы, Общество, Политика, Россия, Скандал, Украина, Финансы
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Шоумены Зеленского отсекли от выборов настоящих кандидатов от народа – эксперт


Для участия в выборах на Украине поставлены такие высокие имущественные цензы, что это лишает возможности участвовать в них кого-либо, кроме олигархов и их ставленников.

Об этом эфире программы «Принцип Гольдарба» на телеканале KPT заявил экономист Максим Гольдарб, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Скоро выборы, а нас с вами ограничили в избирательном праве. Мы не можем выбрать того, кого хотим потому что они специально поставили такие имущественные цензы, для того чтобы участвовать выборах, что их преодолеть (другим) было невозможно.

Они многомиллионные, невозможно заплатить 8 миллионов за участие в выборах в Киеве или 4 миллиона – в Днепре. Понятно, что они хотят, чтобы они, «слуги народа» и несколько других партий, которые кормятся из олигархических касс, чтобы только они перетасовали заново между собой парламент. Примерно такая идея.

Это ломать надо. Я написал письмо Зеленскому о том, что это не конституционно. В ответ его руководитель администрации прислал мне бумажку что это – не компетенция Зеленского.

А нафига он тогда мне нужен? Зачем он нужен в Украине, если это не его компетенция? Но это – его компетенция, потому что он – гарант Конституции, а значит – гарант моего права и избирательного – и вашего», – сказал Максим Гольдарб.

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