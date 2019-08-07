Шоумены Зеленского провожают украинскую промышленность в последний путь

07.08.2019, Киев, Игорь Петров

К власти на Украине пришли люди, которые не разбираются в промышленности или не хотят ею интересоваться.

Об этом в эфире канала PolitWera заявил эксперт по экономическим вопросам Сергей Саливон, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Сначала у нас упразднили Министерство промышленной политики, а теперь решили идти по стопам папередников и упразднить промышленный комитет в Верховной Раде.

Нету промышленности – к чему тогда промышленность и промышленный комитет?

Приходят по составу такие люди, которых можно разделить на две части.

Одни имеют очень слабое представление о промышленности, о её вкладе в экономику. А другая часть – это, условно назовем, «соросята».

Им украинская промышленность уж совсем, только добывающая, но и то как… отдельные интересующие их сегменты. А все остальное им совершенно по боку», – уверен Саливон.