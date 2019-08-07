Шоумены Зеленского провожают украинскую промышленность в последний путь
К власти на Украине пришли люди, которые не разбираются в промышленности или не хотят ею интересоваться.
Об этом в эфире канала PolitWera заявил эксперт по экономическим вопросам Сергей Саливон, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Мир Тесен, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости
«Сначала у нас упразднили Министерство промышленной политики, а теперь решили идти по стопам папередников и упразднить промышленный комитет в Верховной Раде.
Нету промышленности – к чему тогда промышленность и промышленный комитет?
Приходят по составу такие люди, которых можно разделить на две части.
Одни имеют очень слабое представление о промышленности, о её вкладе в экономику. А другая часть – это, условно назовем, «соросята».
Им украинская промышленность уж совсем, только добывающая, но и то как… отдельные интересующие их сегменты. А все остальное им совершенно по боку», – уверен Саливон.
Спасибо!
Теперь редакторы в курсе.