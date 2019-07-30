30.07.2019, Киев, Владимир Гладков
 
economics, Донбасс, Общество, Политика, Россия, Украина
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Шоумены Зеленского загубили рентабельность Луганской ТЭС

Пока в Киеве делали вид, что всё хорошо и шутили, Луганская ТЭС осталась без угля, несмотря на то, что о проблеме предупреждали давно.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил украинский эксперт рынка энергетики Юрий Корольчук, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Луганская ТЭС перешла с угля на газ. Это дорого. Но нет угля. Все поставки на Луганскую ТЭС прекращены. А поставлять могут только со стороны России. Все предыдущие три недели, когда об этом предупреждали, власть отмалчивалась и делала вид, что проблема «рассосётся» сама собой. Но не так случилось, как думалось.

Не проявляли активность и разнообразные советники-шутники президента Зеленского. Они «сохраняли спокойствие» (как любили когда-то давно в революционные времена говорить на канале «1+1»)», – написал он.

Юрий Корольчук также подчеркнул, что новая украинская власть, перед выборами гарантировавшая энергетическую безопасность страны, забыла о своих словах.

«Нет заседания СНБО. Нет срочных совещаний Офиса президента. Ничего нет. А вопрос Луганской ТЭС, на минутку, – это вопрос энергетической безопасности государства. Но выборы закончились и с ними завершились обещания энергетической безопасности для Украины. Луганская ТЭС играет ключевую роль для обеспечения работы энергосистемы и поставок электроэнергии в Луганской области», – резюмировал эксперт.

 

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