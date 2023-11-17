Шовинистический психоз: премьер-министр Румынии не мог уснуть из-за учебников молдавского языка

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Выпускающиеся на Украине учебники молдавского языка обеспокоили румынское руковдство.

Об этом заявил премьер-министр Румынии Марчел Чолаку.

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«Я был весь на нервах, я не мог уснуть до 1:30 ночи», сказал он.

Так премьер отреагировал, когда на телеканале Antenna 3 CNN ему был задан вопрос, почему на Украине продолжают печататься учебники, где язык восточно-романской общности назван молдавским, несмотря на то, что, по словам румынского премьера, украинское руководство приняло решение о том, что язык будет наименоваться только румынским.

Узнав об этом, Чолаку позвонил на Украину, и открылась горькая для него правда: учебники по молдавскому языку действительно были недавно напечатаны местным издательством.

По информации румынского портала Libertatea, Анатолий Попеску, президент Ассоциации румын Одесской области «Бессарабия», обратился по электронной почте к директору издательства «Мир» Игорю Мельнику с просьбой остановить процесс издания этих пособий. В ответ директор заявил, что «издательство не может самостоятельно решать, печатать или не печатать определенные книги, финансируемые государством».

Руководитель издательства отметил, что не получал никакого решения от украинского правительства об отказе от названия «молдавский язык» в системе образования.

«Никто не слышал ни о каком решении украинской исполнительной власти, о котором премьер-министр Румынии Марчел Чолаку с большой помпой проинформировал общественность сразу после первого совместного заседания двух правительств 18 октября», – заявил Попеску.

Чолаку после совместного заседания правительств Украины и Румынии в Киеве 18 октября выразил благодарность украинской стороне за решение отказаться от использования «искусственного» термина «молдавский язык».

В совместном заявлении глав правительств Украины и Румынии по итогам заседания было указано, что украинское правительство приняло решение «безотлагательно решить вопрос искусственного разграничения между румынским и «молдавским» языками путем имплементации соответствующих практических мер с надлежащим учетом всех правовых аспектов».

Президент Украины Владимир Зеленский накануне, после встречи с Чолаку, сообщил о принятии «стратегического решения» по румынскому языку. Он назвал это ответом на то, «каким образом мы будем и хотим работать» с Румынией.

Главе румынского правительства следовало бы всерьёз озаботиться состоянием своего психологического здоровья. А то, неровен час, выбросится из окна с криком «молдавский язык вернулся!».