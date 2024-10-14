Шпион СБУ из Севастополя два десятка лет проведет в заключении

Анатолий Лапин.  
14.10.2024 10:16
  (Мск) , Киев
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Дзен, Диверсии, Крым, Россия, СБУ, Севастополь, Терроризм, Украина, ФСБ


Южный окружной военный суд приговорил жителя Севастополя к 21 году заключения, из которых четыре он проведет в тюрьме за госизмену и подготовку теракта. Как сообщили в ФСБ, 48-летний россиянин в 2022 году начал сотрудничать с СБУ и передавал украинской спецслужбе данные о военных объектах в Севастополе.

Кроме того, передает корреспондент «ПолитНавигатора», крымчанин собирался поджечь административное здание в городе-герое.

Южный окружной военный суд приговорил жителя Севастополя к 21 году заключения, из которых четыре...

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«Подозреваемый приискал средства и орудия поджога, прошел соответствующее обучение, а также создал иные условия для совершения преступления, однако не успел довести свой преступный умысел до конца в связи с задержанием сотрудниками УФСБ», – говорится в сообщении.

Суд признал доводы следствия убедительными и приговорил шпиона по трем статьям УК РФ: «Государственная измена», «Прохождение обучения в целях осуществления террористической деятельности» и «Приготовление к совершению террористического акта».

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