Шпиономания в СБУ. Сеть украинских фирм обвинили в работе на ДНР

07.05.2020, Киев, Вадим Москаленко

В Службе безопасности Украины заявили, что якобы обнаружили сеть охранных фирм в четырех областях Украины, которые передавали в ДНР информацию об объектах критической инфраструктуры.

Об этом говорится на официальном сайте СБУ, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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По данным спецслужбы, основателями бизнеса являются трое бывших правоохранителей из Донецка.

«В 2014 году они переехали на контролируемую украинской властью территорию, но головной офис продолжал функционировать в Донецке», – заявили в СБУ.

Донецкие экс-правоохранители получили разрешения органов власти ДНР на оказание охранных и противопожарных услуг государственным предприятиям и учреждениям ДНР, а также платили налоги и сборы в бюджет республики. На Украине они предоставляли услуги по установке систем безопасности в Донецкой, Запорожской, Харьковской и Днепропетровской областях.

«Среди клиентов коммерсантов были предприятия, которые относятся к объектам критической инфраструктуры государства. Следователи задокументировали, что информацию, в том числе технического характера, из стратегических предприятий передавали в головной офис в Донецке», – отметили в СБУ.

В СБУ заявили, что «проверяют версию о сотрудничестве бизнесменов с органами государственной безопасности ДНР».

«Сейчас продолжаются следственные действия с тремя соучредителями охранного бизнеса, По их результатам будет решение о привлечении виновных к ответственности», – отрапортовали в спецслужбе.