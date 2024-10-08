Шпионский скандал по-ирландски: доказательств нет, но политика обьявили «российским кротом»

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Главный политический скандал в ЕС – с отчетливым антироссийским «шпионским душком». Сразу два влиятельных европейских издания – британская The Sunday Times и Politico синхронно опубликовали материал, из которого следует, что неназванный член парламента Ирландии якобы является «российским агентом».

Предполагаемого «крота», если верить двум изданиям, якобы завербовал еще до войны на Украине – во время Brexit, работавший под дипломатическим прикрытием, а затем высланный из страны советник российского посольства Сергей Прокопьев. Предполагаемому «агенту» якобы присвоили даже агентурную кличку «Кобальт».

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Задачей «крота» российской разведки якобы было нагнетание напряженности между Ирландией и Великобританией. После решения Великобритании выйти из Европейского союза одна из самых серьезных проблем, требовавших решения, была связана с границей, как наземной, так и морской, между самой Ирландией и Северной Ирландией, регионом Соединенного Королевства.

Поскольку оно больше не было частью общего европейского рынка, должны были появиться таможенные ограничения. Вопрос восстановления границы был очень острым, провоцируя политическую напряженность между двумя странами.

«Прибывший в Ирландию в 2019 г. Прокопьев был особенно заинтересован в установлении контактов с военизированными группировками в Северной Ирландии, оживившимися во время переговоров о границе и даже угрожавшими применением насилия», – утверждает The Sunday Times.

«Помочь Прокопьеву согласился член парламента Ирландии, которому шпион дал кличку Кобальт. Чего Прокопьев не знал, так это того, что за ним следила ирландская военная разведка. Поначалу ирландцы считали Кобальта очередным «полезным идиотом», которых уже не одно десятилетие эффективно вербовали сначала советские, а затем российские агенты. Однако оценка изменилась, когда они официально предупредили законодателя о том, что он является мишенью для российской разведки. Тот отверг их опасения, что послужило поводом для дальнейшего расследования. К этому моменту военная разведка уже знала о готовности Кобальта помочь Прокопьеву встретиться с военизированными формированиями», – говорится в статье.

Прокопьева выслали из Ираландии в марте 2022 г. после начала СВО на Украине. Тогда европейские страны тогда выслали в общей сложности около 600 дипломатов, из которых 400 по их данным якобы были связаны с разведкой..

Ирландия приказала покинуть страну четверым российским дипломатам, вместе с членами семьи уехало шестеро. Но контакты Прокопьева с якобы завербованным им ирландским политиком после этого не прекратились. Дальше начинается целый шпионский детектив.

Якобы русские заманили ирландского депутата в «медовую ловушку», поймав его на приманку в виде «красивой женщины-агента, которая несколько раз приезжала в страну, пытаясь завязать романтические связи, чтобы таким образом его скомпрометировать».

Что интересно – если верить публикациям, в ирландских спецслужбах до сих пор нет единого мнения о том, оказывалось ли на политика давление с целью заставить его сотрудничать или он просто поддался на лесть.

Еще более интересно то, что невзирая на раздутый до уровня ультразвука скандал, подозреваемый политик все еще остается депутатом — как пишет Politico, ему не предъявляли обвинений и не арестовали, поскольку он не совершил никакого преступления.

«Следователи не нашли доказательств, что Кобальт передавал России секретные документы или получал от Москвы деньги. При этом некоторые считают, что он продолжает поддерживать связи с российской стороной», – говорится в пуликации.

Когда журналисты спросили премьера Ирландии Саймона Харриса, работает ли в парламенте «российский агент», он сказал, что не может подтвердить информацию, но добавил, что «это не должно быть для нас сюрпризом». В общем, «крот» оказался еще тот.

Российские власти отвергали обвинения дипломатов в шпионаже и называли их безосновательными.