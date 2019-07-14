Шпионский скандал разразился на Балканах

14.07.2019, Белград, Ксения Голуб-Секулович

Два месяца назад в столице Македонии городе Скопье была сформирована международная команда опытных разведчиков, работа которых проводится под прикрытием представительства одного из крупных автопроизводителей из Западной Европы. Под видом сотрудников автопрома там трудятся шпионы из Болгарии, Албании, Македонии и Германии. Данный факт подтверждён оперативной информацией Агентства по безопасности и информации Сербии.

Об этом заявил председатель сербского парламентского комитета по вопросам Косово и Метохии Милан Дрецун.

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«Что они могут делать, кроме сбора информации и расширения дезинформации? Команда сформирована не для того, чтоб защищать наши интересы, а чтобы, наоборот, работать против Сербии. Это совсем не безобидно, они могут совершить информационную или политическую диверсию и спровоцировать столкновение», – заявил Дрецун, добавив, что требует пояснений от македонской власти.

Бывший представитель Сербии в Интерполе Марко Ницович прокомментировал для Informer слова депутата. По мнению эксперта, Македония является идеальным полигоном для действий различных иностранных спецслужб.

«Их премьер-министр Зоран Заев полностью зависит от западных служб, потому что они его и привели к власти. Поэтому сейчас Македония, которая находится между Косово и Метохией, с одной стороны, и Албанией с другой, является «авианосцем» для разных разведчиков, которые действуют против российского влияния, и заданием которых является удар по Сербии», – пояснил Ницович.

Напомним, Зоран Заев пришел к власти в 2017 году, в результате госпереворота, во время которого он отстранил от управления Македонией бывшего премьера Николу Груевского. После этого бывшая республика Югославии взяла курс на вступление в НАТО.

Одним из нашумевших шагов нового режима стало проведение референдума о смене названия с Македонии на «Республику Северная Македония». Данный шаг был обусловлен требованием Греции – взамен Афины сняли вето на вхождение Македонии в ЕС и НАТО.

Македония пока что остается кандидатом на вступление в Евроатлантический альянс, а вопрос расширения ЕС отложен на ближайшие годы.