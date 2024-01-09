Шпрехенфюрер доволен: украинцы стали больше стучать на русскоязычных

Анатолий Лапин.  
09.01.2024 13:39
  (Мск) , Киев
Просмотров: 861
 
Дзен, Дискриминация, Мова, Общество, Украина


За годы насильственной украинизации удалось добиться практически полного искоренения русского языка из эфиров украинских телеканалов.

Об этом в эфире «Украинского радио» заявил языковой омбудсмен Тарас Креминь, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

За годы насильственной украинизации удалось добиться практически полного искоренения русского языка из эфиров украинских...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и Viber.


По его словам, по итогам прошлого года на «мове» контент в эфирах украинского ТВ превысил 90%.

«Закон о медиа исполняется сверх меры, потому что, по нашим проведенным исследованиям, которые мы осуществляли в конце 23-го года, эта часть в реальном измерении является намного более высокой – то есть, уровень перехода ведущих украинских телеканалов на использование украинского языка в соответствующих временных промежутках: с утра, в прайм-тайм, днем, а также в вечерний прайм-тайм давно превысил 90% и в недельном, и в суточном измерении», – сказал чиновник.

Он подчеркнул, что в прошлом году увеличилось количество тех, кто жалуется на «ущемление языковых прав».

«По результатам 23-го года в мой адрес как уполномоченного по защите государственного языка поступило на 30% больше обращений и жалоб от граждан Украины, чем в 22-м. В целом 3692 обращения граждан Украины со всех уголков страны. Больше всего жалоб традиционно у нас из города Киев, это треть – 1345, Харьковская область – 516, Одесская – 486, Днепропетровская – 316, Запорожская – 63, Николаевская – 53, Полтавская – 54», – резюмировал Креминь.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: , ,

Все новости за сегодня

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!


  • Январь 2024
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Декабрь    
    1234567
    891011121314
    15161718192021
    22232425262728
    293031  

  • Подписка на новости Политнавигатора




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть