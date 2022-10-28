Шпрехенфюрер: Киев, Харьков и Одесса – лидеры среди нарушителей закона «про мову»

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Новости Украины

С начала года на Украине языковому омбудсмену поступило более двух тысяч жалоб на нарушения закона о функционировании украинской мовы.

Об этом говорится в обращении, опубликованном на официальной странице в соцсети уполномоченного по защите государственного языка Украины Тараса Креминя, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Отмечается, что около 45% обращений граждан, поступающих к омбудсмену в течение 2022 года, касались нарушений статьи 30 закона «об обеспечении функционирования украинского языка как государственного», которая регламентирует использование «мовы» в сфере обслуживания потребителей.

«В половине случаев субъекты хозяйствования устраняют нарушения до завершения государственного контроля, в отношении других-применяется санкция в виде предупреждения с требованием устранить нарушения в течение 30 дней. В случае повторного нарушения в течение года в отношении таких субъектов в соответствии со статьей 57 Закона будет налагаться штраф в размере от 5100 до 6800 грн», – говорится в сообщении.

Креминь отметил, что в условиях военного положения соблюдения норм закона «про мову» должна быть максимально высокой.

«Защищать право граждан свободно общаться и получать информацию и услуги на украинском языке во всех сферах общественной жизни на всей территории Украины – наша главная задача. В большинстве случаев мы достигли того, что нарушения были устранены, а деятельность тех или иных субъектов хозяйствования приведена в соответствие языкового закона. Поэтому, несмотря на то, что мы все еще продолжаем фиксировать нарушения, украинского, в том числе и в сфере обслуживания, становится все больше», – подчеркнул Креминь.

В публикации также сообщается, что за 9 месяцев 2022 года зарегистрировано 2 177 обращений граждан. Наиболее проблемным вопросом в обращениях остается язык интернет-представительств субъектов, которые обслуживают граждан – 34,5%; обслуживание непосредственно (офлайн), информация о товарах и услугах – 10,6 %.

По статистике по нарушениям лидирует Киев, за ним – Харьковская и Одесская области.