Шпрехенфюрер Креминь и главарь ОУН Червак поклялись «уничтожить Россию»

Вадим Москаленко.  
01.11.2024 19:26
  (Мск) , Киев
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Вооруженные силы, Дзен, Мова, Нацизм, Общество, Политика, Пропаганда, Россия, Терроризм, Украина


Чтобы избавиться от слов «российский» и «россиянин» в украинской «мове», нужно уничтожить Россию.

Об этом на презентации книги «Мова и нация» в Киеве заявил уполномоченный по защите государственного языка Украины Тарас Креминь, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Чтобы избавиться от слов «российский» и «россиянин» в украинской «мове», нужно уничтожить Россию. Об...

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«Душа радовалась, когда начался круглый стол, однако появилось несколько вирусных слов в украинском языке, искусственных – «Россия», «российский» и т.д. Вопрос пану Тарасу, можно ли нам показать пример израильтян, которые даже книжный язык иврит сделали живым, чтобы избавиться от трёх слов-вирусов: «Россия», «российский» и «россиянин»?», – спросил из зала рагуль, представившийся полковником Генштаба ВСУ в отставке, бывшим военным дипломатом Петром Кананой.

«Наверное, можем, всё в наших руках», – ответил Креминь.

«Мы их всех убьём!», – выкрикнул находящийся рядом главарь запрещенной в РФ ОУН Богдан Червак.

«Разумеется. Не будет субъекта – не будет слов. Такой наш ответ», – подтвердил шпрехенфюрер.

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