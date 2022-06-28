Шпрехенфюрер причитает: на освобождённых от ВСУ территориях гинут все «здобутки» украинизации

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Новости Украины

Языковой омбудсмен Украины Тарас Креминь презентовал итоги проведённого его ведомством расследования на тему «Российская политика лингвоцида на оккупированных территориях как способ демонтажа конституционной власти Украины и элемент геноцида против украинского народа».

Для этого именующийся шпрехенфюрером украинизатор собрал пресс-конференцию, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости.

«О каких фактах лингвоцида мы говорим? Мы говорим о таких сферах, как образование, как культура, как медиасфера, как документооборот, а также внешняя реклама и другие проявления лингвоцида или ограничения и вытеснения украинского языка оккупационными режимами на оккупированных территориях Украины. Если говорить о медийной сфере, то среди первых проявлений дискриминации или лингвоцида на оккупированных территориях – это уничтожение телевизионных вышек, отключение или захват телевизионных каналов и радиостанций, похищение и убийство журналистов, запуск своего пропагандистского телевидения. Такие случаи были на Херсонщине, в Запорожье, в ведущих районных центрах, где было своё телевидение, и трансляция была практически остановлена. Вместе с тем навязывали российских нарративов, через так называемые зомбимобили» – вещал Креминь.

Также он назвал лингвоцидом смену букв на стеле при въезде в Мариуполь.

«Весь мир облетело фото демонтажа украинской вывески при въезде в Мариуполь, но это далеко не единичный случай. Такие случаи происходили в Херсоне, Мелитополе, в населённых пунктах – Никольский, Михайловка, Васильевка, Бердянск, Днепроводное, Волчанск и другие, где вывески менялись с украиноязычных на русскоязычные. Это тоже проявление лингвоцида, потому что это ограничение прав граждан Украины на получение информации и нарушение статьи, касающейся внешней рекламы. Публичного пространства касаются и такие вопросы, как демонтаж и уничтожение национальной символики в оккупированных городах и населённых пунктах, украинских баннеров, мемориальных досок погибшим украинским воинам, замена на русскоязычные вывески надписей на зданиях органов государственных властей», – негодовал шпрехенфюрер.

Также он пожаловался на то, что на освобожденных территориях школы переходят на русский язык обучения и меняются их программы.

Согласно предоставленному графику количества зафиксированных «фактов лингвоцида», на первом месте деукраинизируются реклама и вывески, на втором – образование. При этом культура и документооборот занимают нижние позиции в списке.