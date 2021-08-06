Шпрехенфюрер признал, что война, пандемия и нищета – лучшее время украинизации

06.08.2021, Киев, Вадим Москаленко

Новости Украины

На фоне социально-экономических проблем вопрос о языковом законе у занятых выживанием украинцев отошёл на второй план.

Об этом в эфире «4 канала» заявил получивший прозвище «шпрехенфюрер» уполномоченный по защите государственного языка на Украине Тарас Креминь, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Очень важно, чтобы мы понимали, что процесс возвращения украинского на Украину – это период исторический, он важный с разных точек зрения, и поэтому нам никогда не простят успеха. Нам никогда не простят того, что мы возвращаем украинский на Украину. А также нам не будут прощать, что определенно в Конституции Украины, а это приближение к ЕС, к стандартам НАТО, к тому, что называется осовременивание Украины в её намерениях возвратиться в её лоно европейских стран», – сказал Креминь.

«Украинская власть не может быть слабой в имплементации и защите прав граждан на защиту украинского языка и на их законное право. Потому что ещё год, два, годами ранее, языковой вопрос был одним из самых сквозных в том числе в формировании программ предвыборных агитаций отдельных политических сил. Я думаю, что сегодня такой проблемы уже не будет, как бы ни пытались отдельные политики местного или центрального уровня поставить это на определенный кон», – отметил чиновник.

«Потому что языковой вопрос по результатам социологических исследований не входит даже в первую десятку вопросов, которые волнуют граждан Украины. Это очевидный факт в условиях пандемии, экономического кризиса, военной агрессии и так далее и так далее», – говорил «мовный омбудсмен».