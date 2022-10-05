«Шпрехенфюрер»: Школьники на переменах и дома всё равно говорят не на «мове»!

05.10.2022  19:06 (Мск), Киев
Вадим Москаленко.  
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геноцид, Дзен, Нацизм, Образование, Общество, Политика, Россия, Скандал, Украина
Новости Украины

Чтобы дети и учителя в школе и дома разговаривали между собой исключительно на «мове», закон о государственном языке необходимо значительно усовершенствовать.

Об этом на брифинге в Киеве заявил уполномоченный по защите государственного языка Тарас Креминь, именуемый в народе «шпрехенфюрером, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Чтобы дети и учителя в школе и дома разговаривали между собой исключительно на «мове»,...

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«Хочу подчеркнуть, что проблемы и нарушения, в частности, языкового закона в образовательной сфере касаются того, что он недостаточно обеспечен украинским языком. Кроме всего прочего, домашнее общение, общение на переменах между детьми, а также между учителями нужно значительно усовершенствовать.

Поэтому появление курсов, инициированных нами, сейчас ретранслировано в общеукраинскую программу содействия овладению украинским языком», – доложил нацист.

«В рамках этой кампании мы контактируем и тесно сотрудничаем со всеми органами и государственными властями местного самоуправления с тем, чтобы содействовать выполнению системной работы по созданию и популяризации таких инициатив», – вещал Креминь.

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