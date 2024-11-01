Шпрехенфюрер Украины: Контроль украинизации садиков, школ и университетов усилится

Вадим Москаленко.  
01.11.2024 18:28
  (Мск) , Киев
Просмотров: 274
 
Дзен, Мова, Нацизм, Общество, Политика, Произвол, Пропаганда, Россия, Украина


Верховная рада рассматривает законодательные инициативы о введении такого понятия, как «украиноязычная среда» на территориях всех воспитательных и образовательных учреждений Украины.

Об этом на презентации книги «Мова и нация» в Киеве заявил уполномоченный по защите государственного языка Украины Тарас Креминь, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Верховная рада рассматривает законодательные инициативы о введении такого понятия, как «украиноязычная среда» на территориях...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

Реклама

«В сфере обслуживания всё ещё, к сожалению, продолжаются нарушения прав граждан Украины на информацию и услуги на государственном языке. Но не только в этой сфере. Хотел бы напомнить, что сегодня среди наиболее проблемных сфер у нас есть сфера вывесок, объявлений, внешней рекламы, естественно, это сфера Интернета.

Конечно, есть деятельность органов власти местного самоуправления. Часть местных депутатов до сих пор не смогли выучить и трёх слов на государственном языке.

К сожалению, есть проблемы и с соблюдением языкового закона и образовательным законодательством. И в учреждениях общего среднего образования, и в садиках, и во внешкольных, и в университетах.

Те законодательные инициативы, которые сейчас есть в Верховной раде как раз касаются того, чтобы зафиксировать на законодательном уровне такие понятия, как «украиноязычная среда» с соответствующей возможностью усиления контроля с применением государственного языка на территории образовательных заведений», – рассказал фашист Креминь.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: , ,

Все новости за сегодня

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!


  • Ноябрь 2024
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Октябрь    
     123
    45678910
    11121314151617
    18192021222324
    252627282930  

  • Подписка на новости Политнавигатора




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть