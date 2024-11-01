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Верховная рада рассматривает законодательные инициативы о введении такого понятия, как «украиноязычная среда» на территориях всех воспитательных и образовательных учреждений Украины.

Об этом на презентации книги «Мова и нация» в Киеве заявил уполномоченный по защите государственного языка Украины Тарас Креминь, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«В сфере обслуживания всё ещё, к сожалению, продолжаются нарушения прав граждан Украины на информацию и услуги на государственном языке. Но не только в этой сфере. Хотел бы напомнить, что сегодня среди наиболее проблемных сфер у нас есть сфера вывесок, объявлений, внешней рекламы, естественно, это сфера Интернета. Конечно, есть деятельность органов власти местного самоуправления. Часть местных депутатов до сих пор не смогли выучить и трёх слов на государственном языке. К сожалению, есть проблемы и с соблюдением языкового закона и образовательным законодательством. И в учреждениях общего среднего образования, и в садиках, и во внешкольных, и в университетах. Те законодательные инициативы, которые сейчас есть в Верховной раде как раз касаются того, чтобы зафиксировать на законодательном уровне такие понятия, как «украиноязычная среда» с соответствующей возможностью усиления контроля с применением государственного языка на территории образовательных заведений», – рассказал фашист Креминь.