«Шпрехенфюрер» в ярости: украинцам с утра до ночи крутят советские фильмы

12.08.2021, Киев, Вадим Москаленко

Новости Украины

Киевские власти делают всё, чтобы «права граждан Украины на получение информации и услуг были обеспечены в полном объеме», и украинцы больше никогда – ни по телевидению, ни по радио не услышали русскую речь.

Об этом в эфире телеканала «Рада» заявил получивший прозвище «шпрехенфюрер» уполномоченный по защите государственного языка на Украине Тарас Креминь, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Среди резонансных норм, которую обговаривают разного рода эксперты, политики – это язык сериалов и язык фильмов, которые транслируются на украинских телеканалах. На наш адрес фактически за первый месяц с момента вступления в силу этих статей пришло несколько сотен обращений, в том числе запросов от народных депутатов Украины, которые возмущены систематическими невыполнениями отдельными теле и радио организациями обязательств по трансляции сериалов и фильмов на украинском языке. Об этом нами составлены соответствующие акты, копии этих актов разосланы по адресам этих организаций, в том числе такие копии отправлены в адрес Национального совета Украины по вопросам телевидения и радиовещания», – рассказал Креминь. «Мы надеемся, что в результате проведения определенных законом действий, как это прописано в законе о языке, мы достигнем ожидаемого результата. Мы рассчитываем и верим, что сможем стабилизировать эту ситуацию. Об этом я публично говорил, мы делаем всё, что от нас зависит, для того, чтобы права граждан Украины на получение информации и услуг были обеспечены в полном объеме», – добавил «шпрехенфюрер».

«Очень часто упреки, в том, что люди привыкли к советским фильмам и сериалам, к тем фильмам, на которых выросли целые поколения, и они не соглашаются с тем, чтобы они были переведены на украинский язык», – сказала ведущая.

«Вопросы не в переводах, а вопрос в том, что есть выполнение норм закона. И я как уполномоченный действую в рамках и способом, определенным законом о языке, – ответил Креминь. – Поэтому, собственно, когда телерадиоорганизации, пользуясь соответствующими свидетельствами, транслируют телевизионные фильмы, выпущенные до 91 года, то есть – советские фильмы и сериалы, которые знают представители старшего поколения и молодого поколения, конечно, они нарушают закон о языке. И набрасывают на себя череду других нарушений». «Вопрос – в другом. С какой целью и кому выгодно с утра до ночи транслировать советские сериалы? Вспомните, год, два, пять лет назад не было такого засилья советских фильмов! Их можно было посмотреть в отдельно выделенный период времени», – негодовал «мовный» омбудсмен. «Возникает логичный вопрос, кто в этом заинтересован?.. Системные нарушения имеют место в украинском информационном пространстве. Поэтому вопрос безопасности информационного пространства, вопрос гибридной войны и войны на уровне информационных контекстов – они имеют особое значение в условиях украинско-российской войны», – заключил Шпрехенфюрер.