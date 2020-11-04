Штаб Додона провалил мобилизацию. У Запада все готово для окончательного захвата Молдовы

14.11.2020, Тирасполь, София Русу

Молдавский выборный сезон завершается. 15 ноября, во втором туре президентских выборов граждане страны определят, кто станет главой РМ – действующий президент Игорь Додон, который считается пророссийским политиком, или его главный конкурент, лидер правой прозападной оппозиции Майя Санду.

Накануне дня голосования Институт социально-политических исследований и регионального развития предложил экспертам из Кишинева и Тирасполя оценить стратегии кандидатов, электоральные резервы во втором туре, шансы на победу и возможные последствия выборов.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

Экспертная встреча прошла в режиме онлайн в рамках дискуссионного клуба «Что будет после второго тура президентских выборов в Молдове?»

Битва штабов и стратегий

В ИСПИРР считают, что в целом две недели перед вторым туром не принесли больших сюрпризов, правда, стало больше черного пиара – для мобилизации «своего» электората кандидаты используют все средства.

«Игорь Додон, в общем-то, продолжал держать стратегическую оборону, – говорит замдиректора ИСПИРР Андрей Моспанов. – Главные его посылы избирателям – традиционные ценности, стабильность, надежность. Можно сказать, что здесь ничего нового на второй тур команда Додона не придумала. Достаточно стандартные сюжеты были использованы и в очернении контркандидата – Майи Санду. Ей вменяли в вину закрытие школ, сужение сферы использования русского языка, симпатии к ЛГБТ-сообществу, к Иону Антонеску и т.д.

Все это тоже было предсказуемо. Майя Санду, в свою очередь, продолжала эксплуатировать темы борьбы с коррупцией и реформы юстиции, а также досрочных парламентских выборов».

Шансы Майи Санду эксперт называет более предпочтительными: сегодня уже понятно, что Майе Санду отойдут все голоса правых кандидатов – Андрея Нэстасе, Октавиана Цыку, Тудора Делиу и Дорина Киртоакэ. Совокупно это почти 8%.

Таким образом, Майя Санду уже аккумулирует 44% голосов. Что касается Игоря Додона, то он, считают в ИСПИРРе, может рассчитывать на львиную долю голосов Виолетты Ивановой (кандидата от партии «Шор»), получившей в первом туре 6,5%. С этим Додон аккумулирует 38-39% голосов.

Молдавский политолог Александр Кориненко констатировал, что социологи положили Додона в «теплую ванну» соцопросов с утешительными результатами. Это отчасти усыпило бдительность команды действующего президента.

«Додону стоило бы мобилизовать людей из тех, кто не вышел на выборы. Можно было дополнительно 10-15% вывести на выборы, и у него было две недели, чтобы это сделать, но сделано ничего не было – только увеличение количества черного пиара в отношении соперника, работа телеграм-каналов и т.д. Но большой мобилизации не чувствуется.

Для Игоря Додона был хороший шанс мобилизовать электорат, выведя Майю Санду на дебаты. Но советники Санду посоветовали ей не делать этого, поскольку Додон выглядел бы на них убедительнее, и для нее это стало верным решением. Сама Санду свой мобилизационный ресурс использовала эффективно», – отметил эксперт.

Экс-министр иностранных дел Приднестровья Владимир Ястребчак констатирует, что Майя Санду и ее окружение уверены в победе, излучают спокойствие и уверенность перед вторым туром выборов. Отказ от дебатов с Игорем Додоном – признак этой уверенности.

«Нельзя не отметить новые месседжи Майи Санду в отношении и русскоязычных избирателей, которых она, дескать, никогда не называла сепаратистами, и в плане нормализации отношений с Российской Федерацией. Это заметно отличается от того, что она говорила в начале кампании – тогда она заявляла о неэффективности переговорного формата «5+2», отсутствия предмета для разговоров с приднестровским руководством», – говорит эксперт.

На эффективность работы команды Майи Санду указал и научный руководитель Тираспольской школы политических исследований Анатолий Дирун. Он напомнил, что за неделю до первого тура в сеть была выброшена информация о российской команде политтехнологов, которые, как было заявлено, помогают на выборах действующему президенту, при этом неизвестно, кто же консультирует в ходе кампании Майю Санду.

«Мы ничего не знаем о команде Санду, хотя глупо было бы отрицать, что таких людей нет, и ее определенно могли консультировать западные эксперты. Считаю, это один из признаков эффективного дистанционного управления кампанией», – заявил Дирун.

Он полагает, что у Игоря Додона есть шансы обойти Майю Санду на 1,5-2%, но эту победу ему надо будет отстоять (появилась информация, что социалисты намерены застолбить за собой центральную площадь). «Давление на него в этом случае будет феноменальным. Здесь все решит его психологическая устойчивость», – считает эксперт.

Первый министр иностранных дел ПМР Валерий Лицкай, комментируя ход кампании, заявил, что в Молдове на самом деле идет битва не Додона и Санду – реальные игроки намного серьезнее.

«В промежутке между турами никаких стратегических сдвигов не произошло – это говорит о том, что существует очень мощное внешнее управление командами кандидатов. Механизмы созданы, и перестраивать на ходу их никто не будет. Это и невозможно – ни Додон, ни Санду не являются яркими харизматичными политиками, способными на резкие самостоятельные движения», – объясняет он.

Валерий Лицкай раскритиковал работу штаба Додона, в частности, его российских консультантов.

«Тут хоть смейся, хоть плачь. Показали, как их [политтехнологов] снимают, как они ходят, встречаются. Если есть видео, значит, наверняка записывается и анализируется и каждое их слово. Российские эксперты, штаб Додона играют с открытыми картами. Так сложно выигрывать. Зато о советниках Майи Санду неизвестно ничего – ни кто они, ни о чем они говорят. Неравная игра.

Стратегия Додона – это, образно говоря, стратегия буйвола, который несется вперед, проламывает стену, и все устремляются туда же. Для нынешней Молдовы стратегия неидеальная, но отказаться от роли сверхвождя, супергосподаря Додон не может.

Но получилось так, что господарь «загосподарился», не имея ни рычагов, ни успехов, ни ресурсов. Нужно не только звать вперед, но и предлагать политическую программу, что-то привлекательное, что могло бы мобилизовать избирателей. Получается, что он и его штаб по мелочи покусывают Майю Санду, но никакие митинги уже ничего не изменят. Поезд летит в пропасть.

У Санду была другая тактика. Руководство ее – безусловно, западное. Они сделали вывод, что Майя Санду – не лидер, а функционер, значит, и использовать ее надо функционально. Ко второму туру она вышла в «белых одеждах», заговорила не только по-русски, но и по-гагаузски, и по-болгарски. Конечно, она не знает этих языков, но изображает – ее хорошо учат.

Изначальная стратегия Запада была в том, что в первом туре выборов правые силы идут широким фронтом, широкой облавой. Каждый из правых кандидатов был нацелен на свой сегмент электората, свой участок. А теперь эти электоральные слои сомкнутся за спиной Санду», – говорит Лицкай.

А вот эксперт Изборского клуба Молдовы, политический аналитик в Партии социалистов РМ Владимир Букарский не согласен с тем, что для Игоря Додон все уже потеряно. Эксперт заявляет, что действующий президент «перешел в контрнаступление сразу после первого тура».

«Мы видим человека, настроенного на победу, говорящего то, что он думает на самом деле. Команда его работает на общую победу, на последней стометровке она максимально мобилизована. Мы постараемся сделать все, чтобы разочаровать тех, кто оценивает шансы Додона пессимистически.

Еще рано пить шампанское за победу Майи Санду. Она пытается быть дамой, приятной во всех отношениях, но получается плохо, чувствуется фальшь. Она запускает сегодня ролики на русском языке, но всем известна ее позиция и насчет России, и насчет российских миротворцев, и насчет Дня Победы», – заявил Букарский.

Феномен Ренато Усатого

Кому достанутся голоса лидера «Нашей партии», мэра второго по величине молдавского города Бельцы Ренато Усатого, занявшего в первом туре выборов третье место с почти 17% голосов?

Валерий Лицкай, объясняя «феномен» Усатого, напомнил, что он был в союзниках лидера российской ЛДПР Владимира Жириновского и откровенно копирует его тактику.

«Поскольку Молдова во многом похожа на Россию 20-летней давности, поскольку там [в Молдове] много люмпенизированного электората, молдавский Жириновский имеет кредит доверия среди люмпенов. Это политик, который будоражит массы, вызывает эмоции. Это гораздо интереснее, чем скучный политик старой системы. Поэтому он и откусил большой кусок левого электората у Додона», – говорит эксперт.

По мнению Александра Кориненко, люди, проголосовавшие за Усатого – это скорее, не его электорат, а голоса против Додона, «сегмент, который кому-то нужно было взять».

«Усатый сейчас торгует этими 17%, но этот электорат – не коробка, которую можно передарить. Он пытается втюхать его Майе Санду, пока та не поняла, что бельцкий парень хочет ее обмануть.

Сейчас главное для Усатого – договориться, чтобы был распущен парламент, поскольку его партия в любом случае проходит в новый состав парламента.

Как же разделятся голоса, поданные за Додона? Ни правые, ни левые не знают, какая часть отойдет Додону, какая – Санду, а кто вообще на выборы не выйдет. Возможно, все-таки большая часть голосов Усатого достанется Додону – этот электорат проголосует за него, в то же время, дав понять, что преподал урок действующему президенту и показал, как может быть, если он не будет выполнять данных обещаний», – сказал Кориненко.

Андрей Моспанов, в свою очередь, отметил, что голоса Ренато Усатого – это самый непредсказуемый электорат, и высказал предположение, что Игорь Додон не сможет заручиться поддержкой более чем половины этих избирателей (то есть не более 8,5%).

Молдавская диаспора: Запад против Востока

Граждане Молдовы, живущие за границей, несмотря на карантинные ограничения по коронавирусу, продемонстрировали чудеса явки. Правда, не везде. Очень активно голосовала в первом туре молдавская диаспора в странах Европы. В соцсетях было много фотографий и рассказов о многочасовых очередях молдаван к избирательным участкам в европейских городах. В России же, где живет и работает около полумиллиона граждан РМ, напротив, голосование шло вяло.

Эксперты признают: диаспора в Европе была организована очень хорошо, а работа с соотечественниками на российском направлении была провалена, и сейчас большой вопрос, удалось ли штабу Додона за две недели предпринять что-то существенное, чтобы привлечь на участки граждан страны, живущих в РФ.

«Молдавская диаспора в Европе мобилизовалась как никогда, – рассказал эксперт Александр Кориненко. – Она давно ждала момента, чтобы взять реванш за постоянные поражения правых и отплатить социалистам. С 2016 года они нанесли ей четыре оплеухи: это выборы президента, парламентские выборы, выборы главы Кишинева, местные выборы на которых, по сути, не победили правые кандидаты. Кроме того, в странах Европы есть хорошие координаторы, которые, в свою очередь, управляются западными политиками, был организован и подвоз избирателей на участки».

Анатолий Дирун допускает, что молдавская диаспора в России, провалившая явку в первом туре, после ряда проведенных мероприятий еще может стать ресурсом электорального роста для Игоря Додона.

А по мнению Валерия Лицкая, сделать тут уже ничего не получится. «В России случился катастрофический провал. Там 600 тысяч эмигрантов, гастарбайтеров из Молдовы, а пришли к урнам жалкие проценты. Нет никакого механизма мобилизации этих людей – не через милицию же их вести за шиворот голосовать.

А вот за границей все было организовано хорошо. Там есть целая сеть неформальных организаций – земляческих, деловых, прочих, каждый там находится на учете. Когда избирателей приглашают, подвозят и, может быть, даже суют в конверте, конечно, они будут голосовать за родную Майю Санду. Оттуда ей придет опять большая поддержка», – говорит он.

На приднестровского избирателя Игорю Додону во втором туре также рассчитывать не приходится. В первом туре на выборы пришли 14,7 тысяч приднестровцев, из которых 10 тысяч отдали голоса за Додона. 15 ноября здесь ожидается примерно такая же явка – то есть, приднестровский избиратель Игорю Додону существенно не поможет.

Тут нужно учитывать, что никто из молдавских кандидатов с приднестровцами не работал, да и Тирасполь не особо уговаривал граждан ехать на эти выборы – разве что в день голосования снял карантинные ограничения для желающих выехать к участкам. К тому же надо помнить, что «крепкие мужчины» из Молдовы пытались 1 ноября блокировать участие приднестровцев в выборах, причем особой реакции властей РМ на это не последовало.

«Что хорошего Додон обещает Приднестровью? Ничего – мутные, пустые слова очередного молдавского политика. Никакой работы в этом отношении не проводилось. И в Приднестровье думают: зачем голосовать за какого-то мутного господаря? Этот резерв, который потенциально существует, срезан», – прокомментировал ситуацию Валерий Лицкай.

Плахотнюк на командном пульте

Беглый олигарх Владимир Плахотнюк продолжает влиять на молдавскую политику, работая на США и в интересах Майи Санду. Валерий Лицкай называет его «подземной силой», которая никуда не делась.

«Сидит он [Плахотнюк] в Румынии, сидит на командном пульте, и те ресурсы, которые ему и сейчас подконтрольны, без особого шума – потому что он политик токсичный – направляет туда, куда указывают хозяева. Додон за время своего якобы всевластия не сломал эту теневую систему людей Плахотнюка во всех органах власти, институтах, никого не посадил, а лишь слегка только «почистил» правительство.

Но на среднем, низовом уровне Плахотнюк контролирует людей, в том числе и компроматом. Компромат никуда не исчез, и он заставляет людей работать не так, как они хотели бы», – заявил экс-дипломат.

Каким будет исход второго тура выборов и что будет дальше

Эксперты ИСПИРР прогнозируют явку на выборах во втором туре до 45% и победу Майи Санду с результатом в 52-53%. Вероятность какого-то чудесного исхода для Игоря Додона сохраняется. Но она невелика, и в этом случае, скорее всего, произойдут массовые протесты правых. Похоже, Запад уже не отдаст победу Додону.

«Если Майя Санду все-таки победит, то в самой Молдове начнется второй этап борьбы за власть, никак не менее острый: противостояние между президентом и парламентским большинством в лице ПСРМ и, скорее всего, депутатов платформы Pentru Moldova, – говорит Андрей Моспанов. – Задача Санду: как можно быстрее трансформировать свою политическую инициативу в досрочные парламентские выборы. Задача Додона: тянуть время в расчете на ошибки Майи Санду, заставить ее увязнуть в позиционной борьбе, одновременно расшатывать рейтинг Ренато Усатого и правый политический лагерь.

Геополитическая поляризация в Молдове войдет в новую фазу: Майя Санду, если окажется на посту президента, будет активно тянуть Молдову на Запад, пытаться находить там финансовые и иные ресурсы, в то время как правительство, поддерживаемое парламентским большинством, станет говорить о взвешенной внешней политике и сотрудничестве с Россией.

Возможные новые попытки получить какие-то российские кредиты, скорее всего, станут блокироваться. Этот этап геополитической поляризации будет тесно связан с новым этапом борьбы за власть».

По словам Александра Кориненко, социалисты «уже реально предвидят сценарий, когда Игорь Додон потеряет власть – с этим связаны пертурбации в парламенте, формирование платформы Pentru Moldova в парламенте». «Социалисты рассматривают сценарий с победой Санду – они попытаются удержать правительство, силовой блок, парламент. Все только начинается, и дальше будет интереснее», – отмечает молдавский политолог.

Валерий Лицкай говорит, что Запад готовился к этим выборам «стратегически, закладывая одну за другой линии обороны». «Если Майя Санду по голосам проиграет, тогда, вероятно, подключат молдавский Конституционный суд, который может заблокировать Додона.

А если и этот механизм забуксует, тогда, как говорится, «помайданим». Тысяч 15 – 20 молодцов на подходе есть, опыт есть, Румыния есть. Приедут оттуда и будут шабашить на площадях, и никакая полиция на стороне Додона не выступит, а своих боевиков у него нет. Власти ему больше никто не даст. Никакого двоевластия больше не будет», – отмечает он.

Эксперт не исключает, что Додон может «выйти и бросить громкие лозунги», но «Додон – не Ленин, а просто чинный, благородный бюрократ, переломить ситуацию он не сможет», убежден эксперт.

«Додону те, кто управляет ситуацией, возможно, уже выделили место: раз в Молдове есть пророссийские силы, надо им оставить площадку для выпускания пара, хватит с Додона и 30%. Санду получит небольшой (чтобы не были видны западные уши), но убедительный перевес. Додон – свой утешительный заезд», – говорит Валерий Лицкай.

Вскоре в стране могут пройти парламентские выборы, на которых и будет битва за главный приз – пост премьер-министра и реальный контроль над финансами, прогнозирует эксперт.

Говоря о возможной коалиции, которая может сложиться в Молдове, он отметил, что олигарх Илан Шор для Додона – ненадежный союзник. Партия, которая теоретически могла бы Додону помогать, – «Гражданский конгресс» Марка Ткачука, – сейчас «затиснута под лавку, не участвует ни в чем, не имеет пиара и набрать много на парламентских выборах не сможет».

«На Западе уже перебирают колоду. Молдова маленькая, и ресурсы нужны небольшие. Какой-нибудь центрист в правительстве будет целоваться с Мишустиным, при этом нейтральная страна поплывет куда надо. А пророссийским силам при таком способе работы не светит почти ничего в ближайший исторический период. Для Молдовы это пять лет.

Американцы будут осуществлять здесь руководство, а Евросоюз будет платить. Все сформировалось, осталось запустить систему, и я не вижу, что могло бы этот процесс остановить», – заключил эксперт.