Штаб Камалы Харрис заверил Киев в поддержке и пообещал «наказать русских»

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США будут расширять формат поддержки Украины в зависимости от изменений природы конфликта, как это происходило ранее – от предоставления «Джавелинов» до самолётов F-16.

Об этом в ходе сборища «ялтинская европейская стратегия» в Киеве по видеосвязи заявила Ребекка Лисснер – заместитель советника по национальной безопасности вице-президента, кандидата в президенты США Камалы Харрис, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«США всегда предоставляли поддержку ВСУ, на прошлой неделе мы объявили о новом пакете на 250 млн долларов в виде оружия и боеприпасов против путинского нашествия. Всё это доказывает неуклонную поддержку Украины со стороны нашей администрации во время этой войны. Вице-президент Харрис также чётко заявила о поддержке Украины. …Природа этого конфликта менялась, менялась и наша позиция от предоставления «Джавелинов» до гаубиц, «Хаймарсов», «Бредли», «Абрамсов», разведывательного оборудования, систем «Пэтриот», управляемых ракет, и сейчас уже самолётов F-16, и многого другого. Вице-президент также гордится тем лидерством, которое представляет наша администрация, объединяющей более 50 стран, в поддержке усилий Украины в борьбе с русским нашествием. Потому что Украина борется за демократию, и эта борьба является борьбой за международные права и ценности», – вещала Лисснер.

«Харрис выступала в Мюнхене, она чётко говорила, что Россия не останется безнаказанной в своих преступлениях… Вице-президент Харрис признаёт, что война на Украине – это не просто война против Украины, она подвешивает всю основу мирового порядка и нарушает основополагающие права, зафиксированные в хартии ООН. Харрис признаёт, что международные правила являются условиями безопасности во всём мире. Вот, почему вы видели, что вице-президент говорила с такой однозначностью относительно дальнейшей поддержки Украины», – отрапортовала представитель Харрис.