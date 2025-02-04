Штаб-квартире ООН больше не место в Нью-Йорке

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Организация объединенных наций должна сохранить статус международной площадки, но ее штаб-квартира больше не может находиться в Нью-Йорке.

Такое мнение на пресс-конференции к 80-летию Ялтинской конференции высказал председатель Крымского отделения Российского исторического общества, директор Центрального музея Тавриды Андрей Мальгин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Не знаю, как изменятся все параметры международной организации по результатам грядущих соглашений, но один параметр очевидно изменится совершенно точно – это место расположения штаб-квартиры. Сегодня она находится в Нью-Йорке», – отметил он.

Проректор по международной и информационной политике КФУ Сергей Юрченко напомнил, что ООН была образована на Ялтинской конференции как некий регулятор международных отношений, площадка для диалога между основными игроками.

«И в этом смысле ООН несомненно ценна. Хотя несомненно и то, что она находится в кризисе. Организация создавалась в рамках Ялтинско-Потсдамской системы международных отношений по итогам Второй мировой войны. И, соответственно, с разрушением Советского союза изменилось многое, в том числе и возможность использования ООН в качестве регулятора. Но такая площадка должна сохраняться», – уверен ученый.

Он добавил, что для нового измерения Ялтинской конференции нужно учитывать соразмерность личностей, которые 4 февраля 1945 года собрались в Ливадийском дворце.