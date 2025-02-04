Штаб-квартире ООН больше не место в Нью-Йорке
Организация объединенных наций должна сохранить статус международной площадки, но ее штаб-квартира больше не может находиться в Нью-Йорке.
Такое мнение на пресс-конференции к 80-летию Ялтинской конференции высказал председатель Крымского отделения Российского исторического общества, директор Центрального музея Тавриды Андрей Мальгин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.
«Не знаю, как изменятся все параметры международной организации по результатам грядущих соглашений, но один параметр очевидно изменится совершенно точно – это место расположения штаб-квартиры. Сегодня она находится в Нью-Йорке», – отметил он.
Проректор по международной и информационной политике КФУ Сергей Юрченко напомнил, что ООН была образована на Ялтинской конференции как некий регулятор международных отношений, площадка для диалога между основными игроками.
«И в этом смысле ООН несомненно ценна. Хотя несомненно и то, что она находится в кризисе. Организация создавалась в рамках Ялтинско-Потсдамской системы международных отношений по итогам Второй мировой войны. И, соответственно, с разрушением Советского союза изменилось многое, в том числе и возможность использования ООН в качестве регулятора. Но такая площадка должна сохраняться», – уверен ученый.
Он добавил, что для нового измерения Ялтинской конференции нужно учитывать соразмерность личностей, которые 4 февраля 1945 года собрались в Ливадийском дворце.
«Это были люди одного поколения. Несомненно, они были прагматиками, и с точки зрения отношений либо полностью ориентировались на геополитический подход, либо сочетали его с неким идеализмом. Это были люди политической борьбы, которые пережили многое в своей жизни, в том числе два мировых конфликта.
Важным элементом было то, что в своих руках они сосредоточили абсолютную власть, и эта тенденция централизации облегчила возможность договориться. Эти и другие факторы обусловили успех Ялты, и их нужно учитывать новым лидерам, которые будут собираться на новой конференции», – заключил Юрченко.
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам: