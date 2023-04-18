Штаб-квартиру ООН предлагают перенести в Монголию

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Штаб-квартиру ООН необходимо эвакуировать из Нью-Йорка.

Об этом в своем тг-канале написал сенатор РФ Андрей Климов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«С каждой новой выходкой США данная точка зрения находит всё больше поддержки.. Для этого должна быть принята резолюция Генассамблеи. 2/3 государств ООН (их всего 193) должны высказываться за то, чтобы штаб-квартиру перевести в другое место. Местом этим, уверен, должен быть наш Евразийский материк, где проживает более 5 млрд. чел. или 70% землян. А на его просторах вполне можно найти подлинно нейтральную страну, готовую приютить главную международную организацию планеты», – написал Климов.

Он предлагает не рассматривать страны, которые имеют право вето в Совбезе ООН, а также «страны проамериканского военного блока НАТО».

«Уже не подходят Швейцария и Австрия, дискредитировавшие свой нейтралитет незаконными антироссийскими рестрикциями. А вот монгольская столица в географическом центр Евразии, по-моему, вполне подошла бы», – считает сенатор.

Он полагает, что набрать 2/3 голосов членов ООН, необходимых для такого решения вполне реально, потому что США полностью контролируют только 50 стран.

«За предложение найти для ООН нечто более приличное, чем каменные джунгли криминального Нью-Йорка на территории Империи лжи и победившего греха, уже может выступить больше членов ООН. Во всяком случае мои личные беседы с коллегами по парламентскому и партийному диалогу, а также с иностранными дипломатами позволяют так думать. Осталось понять, как поведут себя остальные 60 – 70 государств мира. При этом речь вовсе не о том, чтобы они «поддержали Россию», но чтобы победил здравый смысл», – написал Климов.

Ранее сообщалось, что Госдеп США не хочет выдавать визу министру иностранных дел РФ Сергею Лаврову, который собирается прилететь в Нью-Йорк в рамках планового российского председательства в СБ ООН на следующей неделе.