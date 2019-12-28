Штаб «ООС» отрабатывает танковое наступление на Луганщине

28.12.2019, Киев, Вадим Москаленко

Украинское командование начало усиливать подачу пропаганды в информационное поле относительно наступления ВСУ на республики Донбасса.

Соответствующий видеоролик появился на канале «Военное телевидение Украины», передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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На кадрах видно, как ведут учения украинские танковые подразделения, маневрируют машины, звучат залпы орудий.

«Мы отрабатывали двусторонние учения, одно подразделение было против другого с поддержкой противотанковых средств. На данном этапе нам показали, что подразделения в состоянии выполнять задания», – рассказал один из военных.

«На Луганщине, в районе отвода, воины-танкисты совершенствовали боевое мастерство. В рамках проведения двухдневной проверки готовности к выполнению задач танковые подразделения сначала отрабатывали тактику, а только потом практические действия. Выполняли задачи армейцы уже на модернизированных «броневик», оборудованных тепловизорами, GPS-навигаторами и более мощными двигателями. В будущем полученные танкистами знания пригодятся при выполнении задач по назначению», – говорится в сопровождающем видеоролик комментарии.