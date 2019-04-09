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09.04.2019, Киев, Максим Карпенко
 
Права человека, Украина
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Штаб Порошенко мечется в панике

Петр Порошенко во время выступления вечером в понедельник на телеканале ICTV прибег к неприкрытой лжи, утверждая, будто бы готов соблюдать права русскоязычных граждан, хотя именно нынешний режим в нарушение норм Конституции осуществляет насильственную дерусификацию СМИ, сферы образования, запрещает выступления на родном языке в Верховной Раде, уничтожает русские памятники культуры и топонимы.

«Какой меседж у меня будет для тех жителей востока. Друзья, первая позиция – мы должны сохранить Украину. Никто не будет покушаться на ваше право общаться на русском языке. Я очень хорошо вас понимаю. Слушайте, я сам русскоязычный. Я родился на юге Одесской области. И уже несколько раз утверждал, что я сначала общался исключительно на русском языке. И для меня абсолютно природно говорить на русском языке. Я готов посоревноваться с кем угодно и написать диктант или сочинение на русском. Давайте посоревнуемся», – заявил Порошенко.

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«Напомню, что ровно месяц назад – в Годовщину дня рождения Шевченко, Порошенко заявил, что каждый украинец должен перейти на украинский язык, поскольку переход на украинский язык – это настоящий и сознательный выбор каждого украинца. Похоже, политтехнологи Порошенко потеряли всякий рассудок и в панике мечутся, хватаясь за любые самые безумные идеи в надежде предотвратить неизбежное», – комментирует киевский публицист Мирослава Бердник.

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