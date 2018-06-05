05.06.2018, Киев, Владимир Гладков

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Штаб Порошенко начал операцию по оболваниванию Юго-Востока

Работающие на Петра Порошенко политологи и социологи провели сегодня пресс-конференцию в Киеве, где активно продвигали тезис о «пророссийской угрозе», которую, якобы, олицетворяют договороспособные с Банковой «оппозиционеры» – Юрий Бойко и Вадим Рабинович.

Ранее эксперты заявляли, что для растерявшего популярность Порошенко – одним из немногих способов попытаться переизбраться на второй срок будет раскрутка еще большей антироссийской и военной истерии, симуляция «угрозы реванша». Так Порошенко будет пытаться нейтрализовать свою главную соперницу Юлию Тимошенко, которая также играет на «свидомом» поле.

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«На востоке большая поддержка Рабиновича-Бойко, однако это не то разделение, которое существовало до 2014 года, оно не такое резкое.

В чём проблема постмайданного электората: он расколот, очень много кандидатов…

Есть опасные тенденции, то есть, два кандидата и две политические силы, которые снова будут играть на тех самых лозунгах, на которых когда-то играли «регионалы», говоря о необходимости защиты русскоязычных, учёт интересов Донбасса и так далее. Такая опасность есть», – заявил сегодня на пресс-конференции обслуживающий Порошенко политолог Алексей Гарань.