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19.04.2019, Киев, Михаил Рябов
 
Украина
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Штаб Порошенко согнал алкашей на дебаты

Штаб Петра Порошенко для создания иллюзии массовой поддержки собрал на стадионе, где проходят дебаты с Владимиром Зеленским, массовку, состоящую не только из бюджетников, но и работяг, а также явно асоциальных элементов, злоупотребляющих спиртным.

Соответствующие снимки публикуют очевидцы в социальных сетях, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Порошенко свёз со всей Украины бюджетников, порохоботы быстро по команде скупили все билеты, которые распространялись штабом Зеленского, а потом вообще продажу заблокировали. А теперь хвастаются, что в фанзоне Порошенко больше людей», – рассказал киевский журналист Максим Осовский.

 

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