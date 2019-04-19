Штаб Порошенко уцепился за фразу Зеленского о «повстанцах Донбасса»

19.04.2019, Киев, Михаил Рябов

Штаб Петра Порошенко уцепился за фразу Владимира Зеленского о «повстанцах» ЛНР и ДНР, которую он произнес на дебатах, несмотря на то, что киевская пропаганда обычно именует защитников республик Донбасса исключительно «боевиками», «сепаратистами» и «российскими наемниками».

Зеленский произнёс фразу о повстанцах, зачитывая вопросы из Интернета, которые противники нынешнего президента Украины просили задать Петру Порошенко во время дебатов.

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Сейчас по приказу штаба Порошенко вся медиа-обслуга разгоняет в социальных сетях ролики с фрагментом выступления Зеленского как доказательством его готовности к сговору с Москвой и соответствующими комментариями.

«Владимир Зеленский террористов ЛДНР называет «повстанцами». Шел шестой год войны», – возмутился Шевкет Наматуллаев, сотрудник меджлисовского телеканала ATR, поддерживающего Порошенко.

А экс-боевик АТО Андрей Дзындзя разместил соответствующую «фотожабу» с портрами «Гиви» и «Моторолы».