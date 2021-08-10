Штаб Татьяны Булановой считает несправедливым отказ ГИК регистрировать кандидата на выборах
Данное решение органа власти попробуют обжаловать.
Штаб кандидата от политической партии «Родина» Татьяны Булановой обжалует несправедливое решение ГИК об отказе регистрировать ее на выборах в Законодательное Собрание Санкт-Петербурга.
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Об этом певица рассказала в комментарии корреспонденту «Невских новостей».
«Я кандидат в Госдуму России по 212-му одномандатному округу, и в федеральном списке партии «Родина» я иду третьей. Будем бороться, будем защищать права людей», — заявила Буланова.
Также Татьяна Буланова отметила, что в шоу-бизнесе, который славится своими внутренними интригами, ей было гораздо легче, чем сейчас в петербургской политике. Поскольку из-за кулис ею дирижируют нерадивые городские чиновники.
«Мне немного обидно, потому что я давно могла бы уехать в Москву, но я настолько люблю свой город, я фанатка Санкт-Петербурга, и я хочу приносить своему городу пользу максимально. И очень обидно, что нам ставят палки в колеса», — сказала кандидат.
Спасибо!
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