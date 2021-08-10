Штаб Татьяны Булановой считает несправедливым отказ ГИК регистрировать кандидата на выборах

10.08.2021, Санкт-Петербург, Иван Добровольский

Данное решение органа власти попробуют обжаловать.

Штаб кандидата от политической партии «Родина» Татьяны Булановой обжалует несправедливое решение ГИК об отказе регистрировать ее на выборах в Законодательное Собрание Санкт-Петербурга.

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Об этом певица рассказала в комментарии корреспонденту «Невских новостей».

«Я кандидат в Госдуму России по 212-му одномандатному округу, и в федеральном списке партии «Родина» я иду третьей. Будем бороться, будем защищать права людей», — заявила Буланова.

Также Татьяна Буланова отметила, что в шоу-бизнесе, который славится своими внутренними интригами, ей было гораздо легче, чем сейчас в петербургской политике. Поскольку из-за кулис ею дирижируют нерадивые городские чиновники.

«Мне немного обидно, потому что я давно могла бы уехать в Москву, но я настолько люблю свой город, я фанатка Санкт-Петербурга, и я хочу приносить своему городу пользу максимально. И очень обидно, что нам ставят палки в колеса», — сказала кандидат.