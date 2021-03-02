Штаб Тихановской готовился к силовому захвату власти

02.03.2021, Москва, Елена Острякова

Штаб бывшего кандидата в президенты Белоруссии Светаланы Тихановской, сбежавшей в Литву, готовил силовой захват власти в стране.

Следственный комитет Белоруссии выложил в своих соцсетях видеозапись заседания штаба Тихановской, сделанную накануне выборов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Собравшиеся обсуждают планы по захвату исполкомов на местах, понимая, что победителем на выборах объявят Лукашенко.

«Наша цель – захват исполкомов. Вариант выборов, мы знаем, чем он закончится. И мы знаем, Светлана, что в любом случае, если это будет не 9-го, не 10-го, не 15-го, точка невозврата уже есть, и ты будешь все-таки президентом», – говорит Мария Колесникова, руководитель штаба экс-банкира Виктора Бабарико, который на тот момент уже находится в СИЗО.

Ее поддерживает неизвестный мужчина: «План такой: убрать всех глав администраций, поставить замов под контроль и на каждый район поставить по одному из уполномоченных представителей, которые будут следить за их действиями».

Собравшиеся обсуждают, что часть денег штаба нужно провести как зарплату доверенным лицам, а на них закупить рации, газовые баллончики, шпаги и шокеры.

При этом количество своих потенциальных сторонников, готовых выйти на митинг, они оценивают в 10 тысяч.

«Нам нужен силовой блок. Чтобы акцию протеста первая омоновская шеренга не сбила. Не все готовы за идею просто выйти вперед и пострадать», – говорит один из членов штаба.

Характерно, что сама Тихановская не в восторге от планов своих товарищей и сомневается в успехе массовых акций.

«Ребята, если кто меня не знает, я вообще не понимаю, как это потом происходить будет. Вообще не понимаю. И слава богу, что у меня есть Олег и Маша (Мария Колесникова –ред.). Я человек, который не умеет отбиваться. Мне говорят, я кивну, да, наверное, это правильно. Что вы делаете?

Допустим, выходит Беларусь 9-го, за Тихановской приходят и сажают. Что дальше? Во что это выльется. Сколько они простоят, эти белорусы. За Тихановского кто-то пошел? Никто, ни один. Даже если Тихановская становится президентом по каким-то неизвестным причинам. Вы понимаете, что я одна вообще ни с чем не справлюсь. Я лягу под одеяло, накроюсь и никуда не выйду», – ноет Тихановская, а потом встает и уходит с заседания.

После публикации этого видео становится понятным, почему сидит в СИЗО Мария Колесникова. А также поведение белорусских властей, которые изначально пытались ее просто выпихнуть на Украину. Колесникова не воспользовалась такой возможностью, а вот Тихановская, Павел Латушко и еще ряд белорусских оппозиционеров предпочли сбежать, а не отвечать по закону за подготовку государственного переворота. Всем им такую возможность власть предоставила.

Сегодня же Следственный комитет Белоруссии объявил Тихановскую в розыск и передал в Генпрокуратуру документов на ее экстрадицию.