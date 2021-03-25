Штаб Тихановской погорел на американских деньгах

25.03.2021, Москва, Елена Острякова

Штаб самопровозглашенного «лидера белорусской нации» Светланы Тихановской в Вильнюсе ежемесячно получает из США 700 тысяч долларов.

Эта информация прозвучала в перехваченных переговорах политэмигрантки Ольги Карач с проживающим в США директором Белорусского свободного театра Николая Халезина.

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Перехваты ежедневно размещает телеканал ОНТ, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Вопрос в деньгах. Я думаю, что, когда вы объявите себя лидерами, вам необходимо перетянуть на себя финансовые потоки. Потому что диаспоры до сих пор кормят Вечерко, они не знают, куда им шлют деньги. Американская диаспора вот, говорили много в чатах ребята, по $700 000 каждый месяц им переводят туда. На те счета они денег переводить не хотят, так что задача – забрать деньги. Они согласны», – говорит Халезин.

Карач сообщает, что готовится сообщить о недоверии Тихановской, но сделает это после так называемого Дня Воли 25 марта, чтобы не сорвать возможные массовые акции.

«Я бы не хотела строить свое лидерство на том, что я кого-то топлю», – заявила Карач.

С Карач активно сотрудничает член партии «Яблоко» из Белгорода Евгений Бычковский. Он объясняет это тем, что видит в Беломайдане кратчайший путь к революции в России.

«Только Украина вкупе с Беларусью в состоянии изменить ментальность нашей российской государственности. Никакой запад, никакой восток, никакая Америка, никакая Европа не в состоянии это сделать. А насчет 23-25 года я с вами согласен. Примерно где-то к этому моменту революционная искра, зажженная Украиной через фитиль Беларуси… в России произойдет революционный взрыв. Поэтому делаем революцию в Беларусь, консолидируемся с Украиной и начинаем влиять эмоционально и моральна на Россию», – сказал Бычковский.