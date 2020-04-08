Штаб Тимошенко: Распад России уже начался

08.04.2020, Киев, Максим Карпенко

Обещания скорого распада России под гнетом санкций Запада, активно тиражировавшиеся украинской пропагандой с 2014 года, обрели вторую жизнь – теперь неминуемую «перемогу» обещает штаб Юлии Тимошенко, увидев в эпидемии коронавируса союзника бандеровского Киева.

Так, обслуживающий штаб Юлии Тимошенко украинский политолог Виктор Небоженко сравнил будущие последствия эпидемии с Чернобыльской катастрофой для СССР. Падение цен на нефть, сопровождающее это, уже запустило процесс «распада РФ», объявил тимошенковский «эксперт» в эфире интернет-канала UkrLife.

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«Тридцать лет назад это уже все было. Было падение нефти, был Чернобыль, была конституционная реформа и, на самом деле, Запад просто ускорил процесс переформатирования России. Что такое сегодняшняя пандемия по отношению к России – это Чернобыльская катастрофа», – сказал Небоженко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Украинский политолог считает, что коронавирус и введенные из-за него ограничительные меры в ряде регионов Российской Федерации, лишь усиливают сепаратизм: «Вот пример – Путин выступает и говорит: «Идет эпидемия, каждая республика решает вопрос по-своему». Кто первый отреагировал? Чечня. Они сказали: «Мы расстреляем любого, кто поедет на нашу территорию». Это даже не конфедерация, это распад», – объявил Небоженко.

Отметим, что высказывания политолога Тимошенко представляют интерес не только как пример ограниченности украинской пропаганды, шестой год обещающей неизбежное падение России на фоне куда более тревожных процессов для Киева.

Небоженко как один из идеологов штаба Тимошенко наглядно демонстрирует, что «газовая принцесса», которую некоторые аналитики в Москве считали более договороспособной по сравнению с другими представителями украинской элиты, так же продолжает играть на антироссийский электорат. Поэтому ставка на победу Тимошенко была бы такой же ошибкой, как в свое время восторги от выигрыша Владимира Зеленского.