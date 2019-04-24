Штаб Зеленского: Автономия и переговоры с ЛДНР категорически исключены

24.04.2019, Киев, Владимир Гладков

Недопустимо даже думать, что Украина может пойти на прямые переговоры с жителями ЛДНР, а тем более, предоставить республикам автономию. Кроме того, и к России без попечительства со стороны США и Британии даже соваться не стоит.

Об этом в эфире телеканала «Zik» заявил эксперт по вопросам безопасности и обороны, член команды избранного президентом Украины Владимира Зеленского Иван Апаршин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Автономия однозначно не принимается, очевидно, что не будет приниматься, я даже про это слышать не хочу. Принципиальный вопрос, мы рассматриваем возможность введения миротворческой миссии – рассматриваем. Мы это не отбрасываем. Мы ставим вопрос в интересах Украины – выход на границу с РФ, а после этого проведение всех других предусмотренных, в том числе соглашения, мероприятий, мы можем рассматривать вопрос, что на границу выходит не украинская армия, но и не российская, и не белорусская, а выходят миротворческие силы. В состоянии ли они перекрыть границу? Тогда мы начинаем двигаться дальше.

У нас такая позиция на сегодняшний день? Такая. Мы можем сами эту позицию отстоять? Нет. А что делать? Я думаю, США мы же рассматриваем как партнёра, Великобританию, но базово это «Минск», я это понимаю. Мы же можем сказать: «Да, наши партнёры сделали много, благодаря этому есть что-то, но мы должны двигаться дальше». Ну, не можем мы сами один на один с РФ остаться в этой проблеме, мы её не решим», – повторил трусливую позицию «команды ЗЕ» военный советник штаба.

«Но, не дай Бог, кто-то предложит новому президенту, в том числе сесть за переговоры с этими так называемыми республиками ДНР и ЛНР. Я никогда этого не поддержу. Я в принципе не допускаю того, что Украина может допустить того, чтобы разговаривать с этими людьми», – отрезал подручный Зеленского.