Штаб Зеленского: Курс «геть от Москвы!» будет сохранён

27.04.2019, Киев, Владимир Гладков

Победитель президентских выборов на Украине Владимир Зеленский, несмотря на все потуги команды Петра Порошенко окрестить его «пророссийским», – наиболее неудобный кандидат для России, что подтверждает повестка федеральных российских СМИ.

Об этом в эфире телеканала «112 Украина» заявил идеолог штаба Владимира Зеленского, политтехнолог Дмитрий Разумков, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Наверное, нельзя двигаться туда, где с тобой воюют, по логике вещей, если мы здравомыслящие люди», – сказал он об обвинения в пророссийскости Зеленского, озвучивавшихся штабом Порошенко.

«Нас под конец кампании начали демонизировать, в первую очередь, Владимира Александровича, рассказывать, что он какой-то пророссийский или промосковский. Теперь посмотрите, что происходит.

Нас начали сразу сначала «очень поддерживать» россияне, потом, только он победил, нас начали поливать такой грязью со всех телеканалов, сразу же нам сделали ситуацию с нефтепродуктами, с паспортами, со всем – это что, просто так? Это просто в очередной раз показывает, что Зеленский очень некомфортный для Российской Федерации сегодня.

И, поверьте мне, это показывает, что, возможно, он более принципиален и правилен в этом вопросе, нежели наш оппонент», – заявил Разумков.

Он заверил, что прозападный курс Украины будет сохранён при президентстве Зеленского.

«Что касается вектора развития страны. Опять же, это озвучивалось и Зеленским, и озвучивалось, в том числе, вашим покорным слугой. Есть концептуальные вещи, стратегические, которые были определены.

Если мы говорим о евроинтеграционном курсе, то это даже не решение Зеленского, ещё кого-то. Это решение украинского народа, оно появилось давно.

К сожалению, в рамках «революции достоинства» оно было подтверждено, и за это мы заплатили высокую цену. На майдане погибли люди. После этого фактически каждый день мы подтверждаем свой цивилизационный выбор на востоке страны, где гибнут или получают ранения наши ребята», – добавил штабист Зеленского.