Штаб Зеленского придумал изощренное издевательство над основными соперниками

26.02.2019, Киев, Ольга Козаченко

Штаб кандидата в президенты Владимира Зеленского заказал изготовление агитационных бордов с фразами “И это я!”, которые планируется размещать рядом с рекламой других кандидатов.

Об этом сообщает киевская интернет-газета “Страна”, в распоряжении которой оказались макеты новых рекламных носителей Зеленского.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Мир Тесен, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

Отмечается, что всего, как рассказали в одном из рекламных агентств, таких щитов планируется около двух тысяч по всей стране.

“На макетах видно, что борд “И это я!” с фотографией Зеленского может быть размещен справа от рекламы Юлии Тимошенко с лозунгом “Изменения, которых все ожидают” или Петра Порошенко “Президент один!”. А справа от борда Гриценко “Честный президент будет служить людям!” может быть размещена реклама “И это Владимир Зеленский”, – пишет издание.

Как сообщал “ПолитНавигатор”, комик и шоумен Владимир Зеленский становится безоговорочным лидером президентских рейтингов.