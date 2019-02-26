//exit;
26.02.2019, Киев, Ольга Козаченко
 
Выборы, Политика, Украина
Просмотров:

Штаб Зеленского придумал изощренное издевательство над основными соперниками

Штаб кандидата в президенты Владимира Зеленского заказал изготовление агитационных бордов с фразами “И это я!”, которые планируется размещать рядом с рекламой других кандидатов.

Об этом сообщает киевская интернет-газета “Страна”, в распоряжении которой оказались макеты новых рекламных носителей Зеленского.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Мир Тесен, Яндекс.Дзен, Telegram, FacebookОдноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

Отмечается, что всего, как рассказали в одном из рекламных агентств, таких щитов планируется около двух тысяч по всей стране.

“На макетах видно, что борд “И это я!” с фотографией Зеленского может быть размещен справа от рекламы Юлии Тимошенко с лозунгом “Изменения, которых все ожидают” или Петра Порошенко “Президент один!”. А справа от борда Гриценко “Честный президент будет служить людям!” может быть размещена реклама “И это Владимир Зеленский”, – пишет издание.

Как сообщал “ПолитНавигатор”, комик и шоумен Владимир Зеленский становится безоговорочным лидером президентских рейтингов.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: , ,










Загрузка...
За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

По вопросам разбана обращаться на [email protected]

Просьба к читателям поддержать работу модератора:
Карта «СБ России»: 5469380053262415, Кошелёк WebMoney: R521060319296
Все новости за сегодня
  • Февраль 2019
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    «    
     123
    45678910
    11121314151617
    18192021222324
    25262728  

    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть