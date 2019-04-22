Штаб Зеленского противоречит своему кандидату

22.04.2019, Москва, Максим Карпенко

Ожидать быстрой смены политического курса Украины при новом президенте Владимире Зеленском не стоит – он попадает под жесткий прессинг практически всех основных политиков страны и стоит на развилке.

Об этом в комментарии «ПолитНавигатору» рассказал политолог Армен Гаспарян.

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«Мы не услышали никаких внятных слов ни по поводу Донбасса, ни по поводу экономики, ни по поводу социалки. Мы видели классический набор риторики за все хорошее, против всего плохого. Но даже в этом никакой последовательности не наблюдалось. С одной стороны, Зеленский говорит о том, что он будет диктовать условия Путину, но не успел он победить, как его штаб делает заявление, что Россия – это ключевой момент по переговорному процессу, надо делать все, чтобы останавливать войну», – сказал Гаспарян.

По его словам, ждать какого-то прорывного решения в краткосрочной перспективе не стоит, тем более что сейчас у Зеленского будут огромные сложности, связанные непосредственно с противодействием ему всеми остальными политиками, в том числе и с проигравшим Порошенко в том числе.

Также эксперт говорит о печальных перспективах Порошенко.

«Во-первых, не секрет, что очень многие из тех, кого принято было считать «порохоботами», уже переметнулись. Причем они это сделали с такой скоростью – мы еще вчитывались в данные по экзитполам, смотрели, как шло голосование по регионам Украины, а эти люди уже написали, что они поздравляют Зеленского с победой, что Украина победила, демократия и так далее. Это означает, что у Порошенко становится меньше партнеров», – отметил политолог.

«У Порошенко с этой точки зрения перспективы весьма туманны. Я вообще не очень хорошо понимаю, с кем он остался на выходе, кто те люди, на которых он может опереться. И это сейчас, в первые часы. А я так подозреваю, что в ближайшую неделю все это воинство быстро присягнет новому президенту – с кем ты тогда пойдешь на выборы? Так что здесь вопрос дискуссионный. Я бы не стал полагать, что у Порошенко хорошие шансы на удачное выступление на выборах в Верховую раду», – резюмировал Гаспарян.

Отметим, что вчера, после завершения голосования, советник Зеленского Руслан Стефанчук заявил журналистам, что для новой команды направление, связанное с контактами с Россией, «будет приоритетным», – сказал Стефанчук.

«Нам нужно искать выход из ситуации, нам нужно завершение войны в ближайшее время», – добавил Стефанчук.