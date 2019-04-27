Штаб Зеленского: Жителей Донбасса будут загонять получать паспорта РФ

27.04.2019, Киев, Владимир Гладков

Решение России о выдаче паспортов для жителей ЛДНР – «подтверждение агрессии», многие жители Луганска и Донецка будут получать российские документы под давлением, как были ранее вынуждены и украинские патриоты в Крыму.

Об этом в эфире телеканала «112 Украина» заявил спикер штаба Владимира Зеленского, политтехнолог Дмитрий Разумков, отвечая на вопрос ведущего, пугает ли его ситуация с выдачей российских паспортов в Донбассе, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Да. Фактически, это признание Российской Федерацией, что она является (стороной конфликта – прим. ред.). Если по Крыму они говорили, что его оккупировали, они эту аннексию называют «возвратом на Родину», то на сегодняшний момент процедурой с упрощением получения российского гражданства они подтверждают, что являются страной-агрессором в данном процессе», – подчеркнул Разумков.

Ведущий Пётр Мага возмутился, что сама Россия отказалась признавать «агрессию» на недавнем заседании Совбеза ООН.

«На Совбезе ООН вели себя цинично до невозможного, когда уже немец начал их троллить напрямую так, сказал, что: «Это у вас такие методы? В МГИМО вас этому учат? Вот так нагло врать просто в глаза». Я смотрел на это, включаю «Россию-24», они находят бабушек на Донбассе таких счастливых: «Боже, дождались. Вот вручат паспорта, слава Богу, неужели мы туда придём?». В такие моменты начинаешь понимать, что там действительно будут те, которые стройными рядами готовы идти туда. Это очень важный вопрос», – заявил Мага.

«А есть ещё те, кого будут туда загонять», – поддержал Разумков.

«Как это было в Крыму» – согласился Пётр Мага.

«И вот этих граждан Украины я думаю, что, к сожалению, будет больше. Потому что, когда у тебя будет безвыходная ситуация: «Или получи этот паспорт, или тебе будет плохо» – люди будут вынуждены защищать свои семьи, защищать своих близких, брать эти паспорта. И это тоже факт, и здесь тоже нужно подходить очень сбалансированно и аккуратно», – резюмировал Разумков.