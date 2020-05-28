28.05.2020, Киев, Игорь Петров
 
Вооруженные силы, Донбасс, Приднестровье, Россия, Сюжет дня, Украина
Просмотров:

Штабист Юлии Тимошенко предложил оккупировать Приднестровье


Если Россия начнет наступление на Украину, в ответ Киеву надо оккупировать Приднестровье.

Об этом в эфире канала Ukrlife.Tv заявил работающий на штаб Юлии Тимошенко политолог Виктор Небоженко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, FacebookОдноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

«У украинских военных есть и свои тайные штучки. Если Россия начнет на Мариуполь надвигаться, или из Крыма, то Украина прекрасно знает цель этого похода – не Крым, а Приднестровье.

Поэтому, может быть, на каждый километр оккупированной украинской земли в случае, не дай Бог, военного конфликта, стоит забрать сто километров приднестровской земли.

Со стороны украинских военных – оккупация Приднестровья, ну, не оккупация, а «помощь населению в борьбе с агрессором». Это же за три недели можно организовать – любое «восстание трудящихся», тем более, в Приднестровье», – сказал Виктор Небоженко.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: ,





За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

По вопросам разбана обращаться на [email protected]


Все новости за сегодня
  • Май 2020
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    «    
     123
    45678910
    11121314151617
    18192021222324
    25262728293031


    • WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com

    Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть