Штабист Юлии Тимошенко предложил оккупировать Приднестровье

28.05.2020, Киев, Игорь Петров

Если Россия начнет наступление на Украину, в ответ Киеву надо оккупировать Приднестровье.

Об этом в эфире канала Ukrlife.Tv заявил работающий на штаб Юлии Тимошенко политолог Виктор Небоженко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«У украинских военных есть и свои тайные штучки. Если Россия начнет на Мариуполь надвигаться, или из Крыма, то Украина прекрасно знает цель этого похода – не Крым, а Приднестровье.

Поэтому, может быть, на каждый километр оккупированной украинской земли в случае, не дай Бог, военного конфликта, стоит забрать сто километров приднестровской земли.

Со стороны украинских военных – оккупация Приднестровья, ну, не оккупация, а «помощь населению в борьбе с агрессором». Это же за три недели можно организовать – любое «восстание трудящихся», тем более, в Приднестровье», – сказал Виктор Небоженко.