Штабист Юлии Тимошенко: В Минске и Хабаровске запущен сценарий майдана

30.07.2020, Киев, Вадим Москаленко

Протесты в Хабаровском крае РФ и Минске идут чётко по сценарию майдана.

Об этом в эфире «Ukrlife» заявил работающий на штаб экс-премьера Юлии Тимошенко украинский политолог Константин Матвиенко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«И протесты в Белоруссии, и протесты в Хабаровском крае РФ и других прилегающих к нему городах и субъектах РФ, – проходят абсолютно по алгоритму майдана – всё один в один, вплоть до Автомайдана, который тоже уже имеет место в Хабаровске.

Но российская пропаганда 16 лет, начиная с 2004 года, рассказывала, как страшно, как плохо на Украине, нужно сделать всё возможное, чтобы не было как на Украине. А в действительности на Украине лучше, чем в Белоруссии и лучше, чем в РФ», – заявил Матвиенко.

«Да, если говорить о количестве автомобилей на душу населения в Белоруссии, то он выше, чем на Украине, но это без литовских номеров. Да, литовские номера нас немного раздражают. Объективно уровень жизни на Украине не хуже, даже лучше, я бы сказал», – добавил он, не подкрепив слова цифрами зарплат, пенсий и тарифов ЖКХ.

На Украине гораздо выше уровень «свободы и достоинства», продолжил развивать свою мысль Матвиенко.

«Не понравился нам Порошенко – мы его сменили на Зеленского, это было наше решение, нам его никто не навязал. Власти не удалось ни в случае Януковича, ни в случае Порошенко навязать обществу ту власть, которую бы им хотелось. Общество выбрало само. Пусть оно ошибается, но всё равно, это ощущение этой свободы.

Наша молодёжь может (до коронавируса) – я встречал в Португалии 18-летних детей, которые просто поехали «потусить». И это не так было дорого, как может показаться. Да, «лоу-кост», да, они живут в хостелах, но – всё, они граждане Европы. Ни Белоруссия, ни Россия не могут похвастаться таким уровнем», – уверяет штабист Тимошенко.