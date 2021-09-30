Штабы Терехова и шансы Добкина, или между ОПЗЖ и «банкирами калистратами»

Новости Украины

На выборах харьковского городского головы наступила та стадия, когда «вечер перестаёт быть томным». Стратегический совет партии Оппозиционная платформа — За жизнь (ОПЗЖ) принял решение поддержать Михаила Добкина.

Причем в заявлении оппозиционеров довольно четко артикулированы критерии, которыми они руководствовались. Там говорится:

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«Михаил Добкин последовательно выступает за выполнение Минских соглашений и восстановление мира на Донбассе, в вопросах защиты прав русскоязычных граждан Украины, в защите канонической православной церкви, в борьбе против искажения истории и исторической памяти нашего народа».

Сам кандидат гораздо осторожнее высказывался на этот счёт. В его предвыборных заявлениях было немало сомнительных или отталкивающих позиций, если оценивать их с точки зрения антимайданной оппозиционной силы. Но ОПЗЖ в данном случае предлагает как раз выжимку из нормальных оппозиционных тезисов, которые звучали у Добкина.

То есть в этом партийном заявлении независимый кандидат представлен именно таким, каким его хочет видеть ОПЗЖ. Сам же Добкин то ли робеет, то ли не торопится стать таким, каким его хотят видеть политические ситуативные союзники, — он резервирует за собой как можно больше пространства для маневра.

Как бы там ни было, ОПЗЖ определилась. И четко дала понять своим партийцам:

«Решения о выдвижении альтернативных кандидатов в мэры Харькова, активность в пользу других кандидатов являются прямым нарушением партийной дисциплины, и виновные в этом будут исключены из партии и лишены депутатских мандатов».

Депутат Харьковского горсовета от ОПЗЖ Анатолий Родзинский, ранее не раз заявлявший о намерениях участвовать в мэрских выборах, сейчас отказался от этих планов и заявил, что поддерживает Добкина.

Между тем депутат Харьковского облсовета от ОПЗЖ Валерий Говоров уже выдвинулся кандидатом на пост мэра. Дальше, видимо, следует ожидать, что он либо снимется с пробега, либо будет исключен из партии.

Добкин всё чаще ставит острые вопросы, интересующие земляков, и наносит прицельные удары по основному оппоненту. Ведь сам по себе исполняющий обязанности городского головы Игорь Терехов стал олицетворением какого-то небывалого политического извращения. Это особенно заметно на примере его «старой гвардии». Достаточно посмотреть на то, что «исполняет» заместитель городского головы по вопросам здравоохранения и социальной защиты населения Светлана Горбунова-Рубан.

Сам факт, что эта старая перечница на многих официальных мероприятиях гужуется рядом с епископом порошенковской секты ПЦУ Митрофаном, — просто плевок во всех православных Харькова. Мало того, Горбунова-Рубан отметилась рядом с Митрофаном еще и показательной скорбью по карателям, погибшим в Иловайском котле. Вспомним, какие тербаты были брошены в августе 2014 года на Иловайск и чем это человеческое отребье вообще занималось в Донбассе… И здесь только остается гадать: старушка Рубан и ее патрон Терехов совсем выжили из ума? Или просто вконец оскотинились?

Стоит ли удивляться, что пока чиновница Горбунова-Рубан тёрлась вокруг ПЦУшника Митрофана, на вверенном ей участке работы было всё профукано. И ее недавние реляции о том, что на центральном уровне власти решено обеспечить места для ковидных больных в Харьковском областном специализированном диспансере радиационной защиты населения и Городском клиническом родильном доме №2, — это признание собственных позорных и преступных провалов.

Добкин резко отреагировал на «внезапную» ковидную проблему, свалившуюся на город.

В своем телеграм-канале он пишет:

«Харьков не сделал выводов из предыдущих волн ковида. Мест в больницах нет, как нет нового оборудования и финансовой поддержки врачей. И если для кого-то желтая зона прошла незаметно, то для харьковчан это снова трагедия. 39 человек уже умерли и около 3 тысяч лечатся от тяжелой формы. Ковид от нас не отстанет, нужно это понимать, и мы от него не отмахнемся. Город самоустранился, пеняет на область и Минздрав, при этом абсолютно провалено первичное звено, ответственное за выявление и амбулаторное лечение. В городе замечают только средних и тяжелых больных, когда нужна госпитализация, сильное медикаментозное лечение и соответствующие риски».

Добкин напомнил, что в свое время бизнес собирал немалые деньги на первоочередные медицинские нужды. Они испарились неведомо куда.

«Сегодня временная городская власть открывает фонтаны, ставит памятники слонам и жирафам, у них на это есть деньги, но на лечение харьковчан денег нет, — негодует Добкин. — На каждой встрече, как только заходит вопрос о состоянии больниц, люди говорят, что это очень плохо, это плохо так, что так еще никогда не было».

По-прежнему уязвимым местом кандидата в мэры Добкина являются его публичные выступления. Это хорошо видно на примере двух его недавних интервью.

Когда Добкин беседует с каким-то местным недоразумением Андреем Онистратом (то ли банкиром, то ли шоуменом), — хочется обоих отправить в тот же эротический тур, куда Михаил Маркович планирует отправить команду Терехова после 31 октября. Недоделанный ведущий называет «чертями» тех харьковчан, которые весной 2014 года протестовали против майданного переворота. А Добкин не возражает, жует сопли, несет полную чушь о событиях 2014 года.

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И противоположный пример — интервью кандидата в мэры с Глебом Ляшенко на Klymenko Time. Оно в пять раз короче, чем упомянутая выше беседа с «Калистратом» (или как там этого недоразвитого чертилу зовут?). Но это интервью и в несколько раз содержательней. И Михаил Маркович в нем выглядит гораздо адекватней. Такое ощущение, что «Калистрата» мотивировали во вражеском лагере: развести Добкина на такие признания, которые отпугнут от него потенциальных сторонников. Ну и кто же после этого Добкину доктор?

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Но обратим внимание на важные моменты, прозвучавшие в удачном интервью с Глебом Ляшенко. Добкин говорит о колоссальном влиянии Авакова на харьковскую ситуацию. «Люди Авакова сегодня руководят главными коммунальными предприятиями». И уточняет, что имеются в виду Харьковские тепловые сети и метрополитен.

«Вы понимаете, какие в двух этих предприятиях колоссальные финансовые потоки? — задает вопрос Добкин. — Все финансовые потоки контролируются людьми Арсена Авакова». И отмечает, что задержки с выплатой зарплат на этих коммунальных предприятиях начались ровно в тот период, когда Кернеса увезли в клинику «Шарите». «То есть там вымывают деньги даже из зарплатного фонда».

Добкин заявляет, что в стане его основного соперника работает три команды.

Одна — собственно тереховская.

Вторая — днепропетровские: за ними стоят Кирилл Тимошенко из офиса президента и часть руководства Днепра. Они снарядили карманных политологов и политтехнологов — вытягивать Терехова в мэры.

Третий штаб — от Авакова, который контролирует все процессы.

«Там тоже сидят его люди, которые работали с ним еще со времен, когда он был здесь главой партии «Наша Украина», — утверждает Добкин. — Потом они в БЮТ переходили. Сегодня работают у Терехова. То есть там полное влияние, полный контроль. Я же не просто так сказал, что это Петрушка, надетая на руку, управляемая такая».

Время петрушек.

Если Михаил Добкин способен будет повысить политические ставки, — он сможет переиграть все эти штабы днепропетровских и аваковских. Главное, к таким соратникам, как «банкир Калистрат», спиной не поворачиваться…