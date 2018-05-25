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Штайнмайер летит в Киев- обсуждать с Порошенко введение миротворцев на Донбасс
Петр Порошенко и президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер планируют обсудить вопрос размещения миротворцев ООН на Донбассе, передает корреспондент “ПолитНавигатора”.
Об этом говорится в сообщении пресс-службы главы Украины.
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Как отмечается, 29-30 мая 2018 года состоится официальный визит Штайнмайера в Украину.
Так, согласно информации пресс-службы Порошенко, в рамках визита состоится встреча Порошенко и Штайнмайера, в рамках которой планируется обсуждение ситуации на Донбассе и вопроса размещения миротворческой миссии ООН в регионе.
В рамках визита Штайнмайера на Украину также предполагается его визит во Львов.
Порошенко встретится со Штайнмайером на следующей неделе. Ранее украинский президент обсудил введение миротворцев со спецпредставителем Дональда Трампа Куртом Волкером.
Метки: миротворцы, Порошенко, Штайнмайер
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