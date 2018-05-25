25.05.2018, Киев, Семен Дорошенко

1 891 просмотров

Штайнмайер летит в Киев- обсуждать с Порошенко введение миротворцев на Донбасс

Петр Порошенко и президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер планируют обсудить вопрос размещения миротворцев ООН на Донбассе, передает корреспондент “ПолитНавигатора”.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы главы Украины.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках или Вконтакте

Как отмечается, 29-30 мая 2018 года состоится официальный визит Штайнмайера в Украину.

Так, согласно информации пресс-службы Порошенко, в рамках визита состоится встреча Порошенко и Штайнмайера, в рамках которой планируется обсуждение ситуации на Донбассе и вопроса размещения миротворческой миссии ООН в регионе.

В рамках визита Штайнмайера на Украину также предполагается его визит во Львов.

Порошенко встретится со Штайнмайером на следующей неделе. Ранее украинский президент обсудил введение миротворцев со спецпредставителем Дональда Трампа Куртом Волкером.